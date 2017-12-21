Finlandiya’da 3 cihadçının mahkemesi görüldü

Finlandiya’da eylem hazırlığı yapmakla suçlanan 3 Finlandiyalı cihadçının duruşmasında savcı 1,5 ila 2 yıl arasında hapis cezası istedi.

Finlandiya’da terör eylemleri gerçekleştirmek amacıyla hazırlık yapmakla suçlanan 3 Finlandiya vatandaşının mahkemesi sonuçlandı. Savcı, sanıkların 1,5 ila 2 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmalarını istedi. Mahkemenin kararını 2018 yılının Ocak ayında açıklaması bekleniyor.

Tamamı Finlandiya’da doğan ve Finlandiya vatandaşı olan 3 sanık hakkında mahkemenin vereceği karar, benzeri davalara örnek teşkil etmesi ve 15 yıldan beri yürürlükte olan terör yasasının ilk kez uygulanacak olması açısından önem taşıyor.

İddianamede Helsinki’deki camide aktif çalışmalar yürüten 4 kişinin 2013 yılında hükümet güçlerine karşı savaşmak amacıyla Katibat al-Muhajireen adlı terör örgütü saflarına katılmak için araçla Suriye’ye doğru yolla çıktıklarını belirtiliyor.

İddianameye göre olaylar şöyle gelişti:

4 kişiden oluşan grup araçla Romanya’da kendilerini örgütle buluşturacak kişinin çatışmalarda öldürüldüğü haberini alınca grup içinde tartışma oldu. Türkiye Suriye sınırında ise grup tamamiyle dağıldı.

33 yaşındaki kişi, Suriye’ye gitmekten vazgeçerek Finlandiya’ya geri döndü. 37 yaşındaki ise grup liderine güvenmediği için gruptan ayrılkarak tek başına Suriye’ye geçti. Grup lideri ve 20 yaşındaki bir gençle birlikte sınırı geçti. IŞİD saflarına katılan 20 yaşındaki genç, 2014 yılının Ocak ayında bir çatışmada öldürüldü. Grup lideri olmakla suçlanan kişi de bir kaç ay Suriye’de kaldıktan sonra Finlandiya’ya döndü.

Savcı, grup liderini teröristlere silah eğitimi vermek, 33 yaşındakini de terör örgütü saflarına katılmak için girişimde bulunmak ve bankaları dolandırmakla suçluyor.

BANKALARI DOLANDIRDILAR

33 yaşındaki sanık savunmasında bankaları dolandırdığını kabul ediyor ama paraların Suriye gezisini finanse etmek amacıyla yapıldığı suçlamasını reddediyor. “İslama geçmeden önce yasalara pek saygılı değildim, borç içindeydim. Sonra yanlış insanlardan bankaların kötü olduğunu ve onlardan çalmanın haklı olduğunu duydum. Böylesi bir yorum suçuma haklılık kazandırdı” diyor.

Karar öncesi yapılan son duruşmada savunma avukatları, müvekkillerine yönelik suçlamaları reddetti ve beraat ettirilmelerini istedi. Ceza verilmesi durumunda ise birkaç ay ceza verilmesi ve cezanın ertelenmesini talep etti. (Stockholm/EVRENSEL)



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