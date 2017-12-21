Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2017 ALES) Sonbahar Dönemi sonuçları açıklandı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2017 ALES) Sonbahar Dönemi sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 19 Kasım’da uygulanan 2017 ALES Sonbahar Dönemi sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. (ANKA)



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