CHP’li Özgür Özel: Taşeron ile ilgili kötü kokular geliyor

CHP'li Özgür Özel, taşeron ile ilgili kötü kokular geldiğini belirterek, ‘Onun için Meclise getirmiyorlar, işçi temsilcileriyle görüşmüyorlar' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, taşeron ile ilgili kötü kokular geldiğini ifade ederek, ‘Onun için Meclise getirmiyorlar, işçi temsilcileriyle görüşmüyorlar’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, taşeron ile ilgili “kötü kokular” geldiğini ifade ederek, “Adalet ve Kalkınma Partisinin aklındaki taşeron düzenlemesi dağın fare doğuracağı hatta o farenin de ölü doğacağı bir sistem ve o yüzden Meclis’e getirmek, konfederasyonlarla, taşeron işçi temsilcileriyle yüzleşmek istemiyor” dedi.

Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında taşeron düzenlemesine ilişkin şunları söyledi:

“Taşeron ile ilgili beklenti bir yana kötü kokular geliyor. 200-250 bin kişiyi tatmin edecek geri kalanların umutlarını boşa çıkaracak örneğin belediye iktisadi teşekküllerini, kamu iktisadi teşekkülleri gibi devasa yapıları kapsam dışında bırakılacağı söylenen bir sisteme doğru evriliyor.

Adalet ve Kalkınma Partisinin aklındaki taşeron düzenlemesi dağın fare doğuracağı hatta o farenin de ölü doğacağı bir sistem ve o yüzden Meclis’e getirmek, konfederasyonlarla, taşeron işçi temsilcileriyle yüzleşmek istemiyor. Ve yapmaya çalıştığı işi OHAL KHK’sıyla yapacağına ilişkin ciddi duyumlar vardı.”

İÇİŞLERİ BAKANI HAKKINDAKİ GENSORU YARIN GÖRÜŞÜLECEK

İçişleri Bakanı hakkında verdikleri gensorunun Cuma günü bütçe bitiminden sonra gündeme alınmasında anlaştıklarını ifade eden Özel, şöyle devam etti:

“Bu konuda bir Danışma Kurulu yapacaktık. Danışma Kurulu taslağında önümüzdeki hafta ve sonraki haftayı da Meclis’i tatili sokmak isteyen bir iktidar talebiyle karşılaştık. Biz bunu reddettik. Gensorunun gündeme alınmasına ‘evet’ diğerini biz yapmayız. İktidar partisi de şunu söyledi, ‘o zaman biz Meclis’i tatile sokacak düzenlemeyi 9 Ocak’a kadar düzenlemeyi grup önerisi olarak getiriyoruz’ dediler.

İktidar partisinin gelecek hafta Meclis’i çalıştırmama ile ilgili ortaya koyduğu irade düzenlemenin OHAL KHK’sı ile yapılacağını bir anlamda Meclis’ten çıkmayacağına göre ortaya koymaktadır ya da bu düzenlemeyi tamamen ertelemektedirler.

Meclis’in tatile girmesine karşı çıkıyoruz.

Buradan tüm taşeron işçileri, sendikaları Meclis’i tatile sokmak isteyen AKP’ye karşı tepki göstermeye, Meclis’i çalışmaya davet etmeye davet ediyoruz.”

BM’DEKİ KUDÜS OYLAMASI

BM’deki Kudüs oylamasına işaret eden Özel, “BM Güvenlik Konseyince ABD’nin karşı oyu yüzünden veto edildi. Daha sonra Genel Kurula taşındı. Genel Kurula taşınmasını olumlu ve doğru bir yaklaşım olarak görüyoruz. Ve Genel Kurul’da her şeye rağmen gerekli oyu sağlayarak kabul edileceğine ilişkin bir umudumuz ve inancımız var. Bu süreçte Trump tarafından Genel Kurul’da oy verecek ülkelerin adeta tehdit edilmesi onlara karşı maddi yardımlar üzerinden şantaj yapılmasının son derece yanlış olduğunu son derece kınanması gereken bir tutum olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“Bir alışveriş olacak, o alışveriş için alıcı ile satıcı bir türlü buluşamıyor. Bir gazete hiç utanmadan sıkılmadan Sayın Genel Başkan’ın da ilk ismini kullanarak ‘sus pus’ ifadesi kullanmış” diyen Özel, şöyle devam etti:

“Bu gazete affedersiniz ‘Kemal sus pus’ yazmış. Sus pus olan sizsiniz. Rezil olan sizsiniz. Sözünü yerine getirmeyen sizsiniz. Sahibiniz kimse avukatı marifetiyle verin vekaleti dediğinizin onda biri fiyatına gelin alın daireyi.” (ANKA)



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