Cinsel istismarı kabul eden öğretmen tutuklanmadı

Diyarbakır Çınar'da okulda öğrencisine cinsel istismarda bulunduğunu kabul eden öğretmen Ahmet B.’nin tutuklanması istemini mahkeme reddetti.

Diyarbakır Çınar'da öğretmenlik yaptığı okulda eğitim gören çocuğu cinsel istismara maruz bırakan Ahmet B.’nin yargılandığı davada, mahkeme heyeti sanığın tutuklanması talebini reddederek, duruşmayı erteledi.



Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 2016 yılında İmam Hatip Lisesi öğrencisi bir çocuk, öğretmeni Ahmet B. (35) tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı. İstismar zanlısı Ahmet B.’nin, “Çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar yargılandığı davanın üçüncü duruşması, Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) tarafından atanan avukatının gelmediği duruşmada sanığa CMK’den başka bir avukat atandı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Ahmet B. ile çocuğun ailesi, avukat Gizem Miran, Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Avukatı Remzi Atalay, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatlarından Ümit Asye Demir katıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Kimlik tespitinin ardından sanığa yönelik iddialar okundu. Sanığın savunma yapmayacağını; ancak eğer söz verilirse birkaç şey söyleyeceğini ifade etmesi üzerine mahkeme başkanı, “Sen öğretmen misin? Bizim yaptığımız nedir? Söz veriyoruz işte. Ne söyleyeceksen söyle” dedi. İddialara karşı savunma yapan sanık Ahmet B., kendisinin mağdur olduğunu ileri sürerek, başka okula tayininin yapıldığını söyledi. Sanık daha önceki beyanlarını tekrarladığını söyledi. Ahmet B., “Ben suçumu kabul ediyorum. Cezam neyse en ağır şekilde verilmesine razıyım. İyi halden yararlanmamak için normal kıyafetle geldim. Sakalımı kesmedim” sözleriyle kendini savundu.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı Remzi Atalay, sanığın vermiş olduğu ifadelerde suç vasfının değiştiğinin anlaşıldığını dile getirerek, CMK’nın 103/1 maddesi kapsamında “çocuğun cinsel istismarı suçu”nu işlediğinin sabit olduğunu vurguladı. Ardından söz alan avukat Gizem Miran, sanığın cinsel istismar suçundan cezalandırılmasını talep etti. 16 yaşındaki bir çocuğun öğretmene hayranlık duyabileceğini belirten Miran, bunun cinsel istismar suçunun işlenmesinin zemini olamayacağı, arkasına sığınılamayacağını belirtti.

TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Verilen aranın ardından mahkeme, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi adına Av. Ümit Asye Demir’in katılma talebini suçtan doğrudan zarar görme sıfatı bulunmaması gerekçesiyle reddetti. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması talebini “mevcut delil durumunu” gerekçe göstererek reddetti. Sanığın mevcut pozisyonda görevine devam edip etmemesi konusunda herhangi bir karar uygulamayan mahkeme, duruşmayı 9 Ocak tarihine erteledi. (Diyarbakır/MA)



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