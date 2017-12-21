CHP'li Namık Havutça: Bonzai’ye karşı tıp çaresiz!

CHP Milletvekili Avukat Namık Havutça, bonzai adlı uyuşturucuya karşı gerekli önlemlerin alınması için TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Avukat Namık Havutça, gençleri ölüm tuzağına çeken bonzai adlı sentetik uyuşturucu maddesine karşı gerekli önlemlerin alınması için TBMM Başkanlığına konuyla ilgili araştırma önergesi verdi.

CHP Vekili, büyük şehirler başta olmak üzere birçok kentte gençlerin bu madde yüzünden yok olup gittiğini ailelerin ise bu sorunla başa çıkamadığını belirti.

Konuyu Meclise taşıyan Havutça, uyuşturucu maddelerinin sosyal medya üzerinden gençlere çok rahat bir şekilde satıldığını, son yıllarda kullanan kişinin hayatını karartan sentetik uyuşturucu ‘bonzai'ye karşı tıp dünyasının elinden bir şey gelmediğini ifade etti.

Havutça, ‘K2’ ve ‘Spice’’ adıyla bilinen ‘’bonzai’’ adlı uyuşturucu maddesi ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi;

“Son dönemlerde birçok kentimizde ölüm ve intihar vakalarıyla karşımıza sıkça çıkan, uluslararası polis literatüründe ‘K2’ ve ‘Spice’’ adıyla bilinen ‘’bonzai’’ adlı uyuşturucu maddesi, gençler arasında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bir kez denenmesiyle bile bağımlılık yapabilen bu madenin kullanımı sonucu hayatını kaybeden birçok gencimizin ölümü, basın aracılığıyla kamuoyuna da defalarca yansıdı. Bonzai yüzünden hemen hemen her gün yaşanan yeni bir ölüm vakası gelinen noktanın vahametini gözler önüne sermektedir.

BONZAİ İNTERNET ÜZERİNDEN BÜYÜK KİTLELERE ULAŞIYOR

“Uzmanlarca kullanımı, denge kaybı sonrasında bilinç kaybı ve körlük yaratan bu maddeyi kullananlarda ölüyormuş hissi yaratmakta ve kişiyi intihara sürüklemektedir.

Uyuşturucu kartellerinin ülke sınırlarımızdan çok rahat bir şekilde geçirdiği uyuşturucu maddeleri, internet üzerinden de rahat bir şekilde satılmakta ve bu sayede büyük kitlelere ulaşmaktadır.”

BONZAİ’YE KARŞI TIP DÜNYASI ÇARESİZ

“Son yıllarda gençlerin hayatını karartan sentetik uyuşturucu ‘bonzai'ye karşı tıp dünyasının eli kolu bağlı bir durumda. İçinde 400'den fazla madde olduğu söylenen bu uyuşturucu için henüz bir tedavi bulunmamaktadır. İçildiği anda direkt beyne zarar veren sentetik uyuşturucu, uzmanlara göre insan bedenini 3 yıl gibi kısa bir sürede tüketmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hızla yayılmaya başlayan ve kullanma yaşı 10’a kadar düşen Bonzai özellikle Marmara bölgesinde daha yaygın.

Türkiye genelinde ele geçirilen Bonza'nin yüzde 62'sinin Marmara bölgesinde olduğu tespit edildi.

EN ÇOK MARMARA BÖLGESİNDE

Diğer birçok ile nazaran Marmara Bölgesinde bu tip uyuşturucu madde kullanımının daha fazla olmasının altında yatan sebeplerin başında bu bölgenin, Ortadoğu’dan, Avrupa’ya giden ve Avrupa’dan, Ortadoğu’ya geçen uyuşturucunun güzergâhı olarak kullanılmasıdır.

Sokaklarda yaygın bir şekilde kullanılan ‘’bonzai’’ adlı sentetik uyuşturucu (Bonz, rüya, Bombay mavisi, spice, jamaican gibi) takma isimlerle anılmaktadır.

Satışının internet üzerinden yapıldığı bu maddelere ulaşmanın bu kadar kolay olması, özellikle gençler arasında hızlı bir şekilde yayılmasına sebep olmaktadır. Siparişi, gençlerin kolay ulaşabileceği şekilde internetten ‘’facebook’’ gibi sosyal ağlar üzerinden yapılan bu uyuşturucular, kargo aracılığıyla yollanmakta hatta elden teslim edilmektedir.

Sahip olmanın bu kadar rahat ve kolay olduğu bu uyuşturucuya 5 TL karşılı herkes ulaşa bilmekte, kullanımı da 10 yaşından küçük çocuklar kadar inmektedir.

Metropol şehirler başta olmak üzere kullanıcılar üzerinde ölümcül etkilerinin sıklıkla görüldüğü ‘’bonzai’’ adlı uyuşturucu maddesinin gençler arasında bu kadar rahat bir şekilde yayılmasını ve kullanılmasını önleme adına gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak, başta güvenlik ve eğitim konularında gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Toplum ve insan sağlığı açısından önemli olan bu konunun araştırılarak tespitlerin yapılması, gerekli önlemlerin alınması, yaşanan sorunların çözümü ve geleceğimiz olan gençlerin korunması adına gerekli adımların bir an önce alınması için;

Anayasa gereğince “Meclis Araştırması” açılmasını arz ve talep ederiz.” (HABER MERKEZİ)



www.evrensel.net