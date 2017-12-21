Halk Tortum'da HES'e geçit vermiyor

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Çayı'na yapılması planlanan 'HES' projesi için düzenlenen bilgilendirme toplantısında tartışma çıktı. Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, Buraya HES yapılırsa çevreyle ilgili faciaya neden olur dedi, firma yetkilileri tartışmalar üzerine ilçeden ayrıldı.

Uzundere ilçe belediye toplantı salonunda düzenlenen Hidroelektrik Santrali (HES) bilgilendirme toplantısına Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy ve il genel meclis üyeleri ile belediye meclis üyeleri de katıldı. Çevresel etki değerlendirmesi toplantısına katılanlar HES şirketi görevlilerine tepki gösterdi.

'UZUNDERE'NİN SAKİNLİĞİ KALMAZ'

Toplantıda şirket yetkilileri HES projesi hakkında bazı teknik bilgiler verdi. Toplantıya katılan yurttaşlar ise "Biz istemediğimizi defalarca söyledik. İstemediğimiz bir şey bize zorla sevdirmeye çalışıyorlar, ayıp!" diye konuştu.

Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy da HES projesi yapılırsa 'sakin kent' ünvanı bulunan ilçenin sakinliğinin kalmayacağını söyledi. Halis Özsoy şöyle konuştu:

"HES, 12 kilometre boyunca ilçenin içinden geçen Tortum Çayı'nın hem yatağını değiştirecek hem de suyun önemli bir kısmını alacak. Tüm zeminlerde mücadelemizi sürdürdük. Hatta bu proje ile ilgili 'ÇED, gerekli değildir' kararı verildi. Türk yargısı böyle bir kararın olmayacağını ispat etti ve Danıştay da bunu onayladı. Fakat şimdi çevresel etki değerlendirme süreci (ÇED) yeniden başladı. İlçemize HES yapılması, Bakanlar Kurulu kararı ile ilçenin turizm merkezi ilan edilmesini hiçe sayıyor. Gelirini turizminden sağlayan insanlar, ciddi zarara uğrayacak. Tortum Çayı ulusal parkur alanı. Burada yelken, kano, rafting gibi su sporları yapılıyor. Göçmen kuşların da rotası. HES, ekolojik faciaya neden olur. Halk olarak bu nehir üzerinde HES yapılmasına şiddetle karşıyız. HES yapılırsa Dünya Sakin Kentler Birliği tarafından sakin kent ilan edilen Uzundere'nin sakinliği kalmaz. Yörenin ekosistemi bozulduğu için organik tarımsal üretimden elde edeceğimiz gelir yok olacak. Daha doğrusu hem bizim hem de ilçenin geleceği kararır. Dünyanın en hızlı akan sularından biri olan ve adını Türk boylarından alan Tortum Çayı'nda kimi zaman 672 metre küp su akıyor. Dünyada hiçbir yerde bir ilçenin içerisinden geçen nehir o ilçenin bağrından sökülüp atılmıyor."

ÜLKENİN EN ÖNEMLİ HAVZALARINDAN

Çoğu noktasında mikroklima özelliğine sahip havzada Türkiye'nin en iyi fasulyesi, kırmızı benekli alabalığı ve organik ürünler yetişiyor. Dut pekmezi yapılıyor. Önemli bir konuma sahip olan Çoruh Vadisi de tarih, doğa ve spor meraklıları için bulunmaz bir mekan. Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan Çoruh Vadisi, boyutları ve tasarımları ile şaşırtıcı, 9'uncu yüzyıl ile 11'inci yüzyıl ilk çeyreği arasında inşa edilmiş Ortaçağ Gürcü kiliseleri ile dikkat çekiyor. Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri, rafting ve nehir kanosu için ideal bir parkur oluşturuyor. Çoruh Nehri'ne paralel uzanan Kaçkar Dağları da trekking yapanlar için eşine az rastlanır yürüyüş olanakları sunuyor. Çoruh Vadisi ise endemik bitki türleri, kuş ve kelebekleri ile doğaseverlerin gözdesi. Böyle bir şey olamaz. Ne olursa olsun biz HES'in yapımına karşıyız."

Bilgilendirme toplantısına gelen firma yetkilileri halkın karşı çıkışları ve yaşanan tartışmalar nedeniyle ilçeden ayrılmak zorunda kaldı.

UZUNDERE NERESİ?

Erzurum-Artvin karayolu üzerinde yer alan Uzundere, 1987'de ilçe olan ve 'Erzurum'un sebze ve meyve ambarı' olarak nitelendiriliyor. Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Öşvank Manastırı ve Yedi Göller'i bünyesinde bulunduran Uzundere, bölgenin en sakin ilçelerinden birisi. İlçe, Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu tarafından geçen yıl mart ayında 'sakin şehir' seçildi.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 16:20

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