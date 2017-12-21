Batman Valiliği'nden konsere OHAL yasağı

Batman’da Bahar Kültür Merkezi’nce düzenlenmek istenen halk konseri, Valilik tarafından OHAL gerekçesiyle uygun görülmeyerek yasaklandı.

Batman’da kültürel ve sanatsal çalışmalar yürüten Bahar Kültür Merkezi’nin, 9 sanatçının katılımıyla kentte 22 Aralık Cuma günü düzenlemek istediği halk konserine izin verilmedi. Konser için Batman Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü’ne yapılan başvuruyu ilk önce olumlu karşılayan Valilik, daha sonra “OHAL gerekçesiyle uygun görülmemiştir” gerekçesiyle konsere izin vermedi.



Sanatçılar Mem Ararat, Xêro Abbas, Cevdet Bağca, Şêrzat, Maruf Alan, Koma Rosîda, Baran Çelebi, Selman Tunç ve Ömer Yeşil’in katılımıyla Roza Düğün Salonu’nda düzenlenecekti.



Ancak Valiliğin yasaklama kararı üzerine, etkinliğin yarın akşam Bahar Kültür Merkezi binasında düzenleneceği öğrenildi.

‘ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ’

Konserin yasaklanmasıyla ilgili bilgi veren Kültür Merkezi sanatçısı Şêrzat, “Resmi başvuruda bulunduk ve başvurumuz kabul edildi. İlk önce herhangi bir sorun çıkartılmadı. İzin vereceklerdi. Ancak daha sonra konser izni geri alınarak, yasaklandı. Binlerce kişinin ilgi gösterip katılacağı konserimizi fark edince, izin verilmedi. Özel mülkiyette düzenlenecek bir konsere izin verilmeliydi ve konserimizi engel olmamalıydılar” dedi.

Şêrzat, her ne kadar düğün salonundaki konsere izin verilmemişse de yarın akşam saatlerinde Bahar Kültür Merkez’inde konserlerini müzik dinletisi tarzında düzenleyeceklerini ifade etti. Şêrzat, Kürt kültürünün ve sanatının yasaklanması ve engellemelere rağmen sürdürerek çalışmalarında geri adım atmayacaklarını da sözlerine ekledi. (Batman/MA)



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