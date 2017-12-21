Genel-İş’ten Ankara’da asgari ücret eylemi

DİSK/Genel İş Sendikası, 2018 yılı asgari ücret görüşmeleri ve işçi sınıfının taleplerine dair Ulus Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, enflasyonun yükselmesiyle birlikte asgari ücretin eridiğini belirterek, işverenlerin çıkarı için devletin yönetmelikleri ve kurumları yok sayıldığını söyledi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası, 2018 yılı asgari ücret görüşmeleri ve işçi sınıfının taleplerine dair Ulus Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün yaptığı açıklamada, asgari ücret konusuna emeğiyle geçinen herkesin dahil olduğunu belirterek, hükümet yetkililerinin işçilerden “fedakarlık” talep eden açıklamalarına işaret etti. Görgün, şunları söyledi: “Türkiye’de fedakarlık daha fazla işçilere düşüyor. Milyonlarca işsiz varken, işsizlik fonu işverenlere teşvik olarak aktarılıyor. Vergileri büyük oranda işçiler, emeğiyle geçinenler öderken, patronlar vergi indirimleriyle, vergi aflarıyla kayırılıyor. Bu da yetmiyor, işçilerin vergisi daha cebine girmeden tıkır tıkır kesiliyor.”

‘MİLYONLARCA İŞÇİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA’

Milyonlarca işçinin açlık ve yoksulluk sınırının altında olduğunu kaydeden Görgün, yine milyonlarca işçinin sendikasız ve toplu iş sözleşmesiz çalıştığına dikkat çekti. “Çalışanların yüzde 30’u sosyal güvenceden yoksun. Taşeron işçiler onca yıldır hukuk dışı biçimde kadrosuz çalıştırıldı. Ülkemizde işçiler Avrupa ortalamasının çok üzerinde sürelerle çalışıyor. Sadece 2017’nin ilk 11 ayında en az 1851 işçi iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirdi. İşçilerin canları bile ‘feda’ edilirken, bir avuç patronun ‘kar’ları artıyor” diye konuştu.

‘BÜYÜMEDEN İŞÇİYE PAY YOK’

Asgari ücretin ulusal zenginlikten pay almadığını belirten Görgün, “Asgari ücret son yıllarda enflasyonun üzerinde artsa da asgari ücretli büyümeden ve milli gelir artışından pay alamıyor. 2004 yılından bu yana asgari ücret milli gelir artışı karşısında sürekli gerilemiş ve 2004’teki düzeye göre yüzde 30 oranında azalmıştır. Yani asgari ücret artan ulusal zenginlikten pay alamamıştır. Ülkedeki tüm değerleri üreten işçiler, çok övünülen büyümeden pay alamamıştır” dedi.

‘ASGARİ ÜCRET ENFLASYON KARŞISINDA ERİDİ’

Görgün, işçilerin reel ücretlerinin düştüğünü ifade ederek, şunları söyledi: “Yüzde 3+3 zammın 2017’de hızla artan enflasyon karşısında erimesiyle, asgari ücretin alım gücü düşmüştür. Asgari ücret döviz karşısında da ciddi bir erimeyle yüz yüze. 2008 yılı başında aylık 414 ABD doları olan asgari ücret 2017 Aralık ayı itibariyle 358 dolara geriledi. Döviz kurlarında halen devam eden hızlı ve durdurulamayan yükselişin fiyat artışlarını dikkate alınırsa, asgari ücretlinin alım gücü 2018’de daha da düşecektir.”

‘YÖNETMELİK UYGULANMIYOR, İŞÇİNİN EKMEĞİ GASP EDİLİYOR’

Görgün, “Devletin resmi bir kurumu olan, Türkiye İstatistik Kurumu her sene tek bir işçinin asgari yaşam maliyetini hesap etmektedir. Ancak her ne hikmetse asgari ücret belirlenirken TÜİK’in rakamlarına riayet edilmemekte, yönetmeliğe aykırı biçimde asgari yaşam maliyetinin altında bir asgari ücret belirlenmektedir. TÜİK verileri esas alınsaydı geçtiğimiz yıl asgari ücret 1950 TL civarında olması gerekirken, bunun çok altında bir rakam belirlenmiştir. İşverenlerin çıkarı için devletin yönetmelikleri ve kurumları yok sayılmaktadır” diye de ekledi. (Ankara/MA)



www.evrensel.net