Maraş Katliamı'nda yaşamını yitirenler Adana'da anıldı

Adana Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği ve Demokratik Alevi Derneği Adana Şubesi, Maraş Katliamı'nda yaşamını yitirenleri andı.

Adana Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği ve Demokratik Alevi Derneği (DAD) Adana Şubesi, Maraş Katliamı'na dair basın toplantısı gerçekleştirerek katliamda hayatını kaybedenleri andı.

Çok sayıda yurttaşın katıldığı anma DAD Şube Binası’nda gerçekleşti. Basın açıklamasını DAD Adana Şubesi Eş Başkanı Gülizar Polat okudu. Maraş Valiliğinin aldığı yasaklama kararının katliamı unutturma çabası anlamına geldiğini ifade eden Polat, güvenlik gerekçesinin büyük bir ayıp olduğunu söyledi.

Yıllardır Sivas anması başta olmak üzere hiçbir eylemde çatışma ve şiddet yaşanmamışken barışçıl bir anma etkinliği için getirilen bu yasağın saldırganları daha da cesaretlendirdiği dile getirdi.

Karara tepki gösteren Polat, Alevi Bileşenleri olarak Cuma günü katliamda hayatını kaybedenleri anmak için Maraş’ta olacaklarını ifade etti.

Katliamın amacının halkları birbirine düşürmek ve 12 Eylül’ün yolunu açmak olduğunu ifade eden Polat, “Türkiye’de geçmişte halkları birbirine düşürerek katliamlara zemin hazırlayanlar, bugün hala ayrımcı, ırkçı-gerici politikalarını sürdürerek halkların kardeşliği ve emekçilerin birliğini engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Toplumsal barışı tehdit eden hareket ve katliamlar, Anadolu’nun farklı renklerinin birlikte yaşama isteğini asla kıramamıştır. İnsanlık, kendisine karşı işlenmiş suçları asla unutmamıştır ve unutmayacaktır” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Yasakla Maraş’ı unutturmak istiyorlar, unutmayacağız

Maraş'ta neler oldu?

www.evrensel.net