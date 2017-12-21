Ekonomiden politikaya memleketten insan manzarası

Yer İstanbul Şirinevler... Geçtiğimiz günlerde 2018’den beklentilerini, büyük ikramiyeyi sormak için sokağa çıkıp vatandaşa mikrofon uzattık. Metrobüs köprüsünün ayağına geldiğimizde röportaj yaptığımız bir kişi hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Röportajı bitirdiğimiz sıra, bizi izlediğini fark ettiğimiz yaşlıca bir kişi, ‘Yalnız çok taraflı yayın yaptınız’ dedi. Bunun üzerine kendisine de mikrofon uzattık ve 2018’den beklentilerini sorduk. Röportajın başlamasıyla çevremiz hızla kalabalıklaştı, hükümetin ekonomi politikaları masaya yatırıldı, demokrasi tartışması aldı yürüdü. Biz sokak röportajı diye çıktık, röportaj meydan forumuna dönüştü; biz bir dokunduk, bin ah işittik. (EVRENSEL WEB TV)

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