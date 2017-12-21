Ford Arjantin yöneticileri işçilere işkenceden yargılanıyor!

Ford’un iki eski yöneticisi, 1976'da Arjantin ordusunun işçileri kaçırıp işkence etmesine yardım ettikleri için geçen salı ilk defa yargı önüne çıktı.

Arjantin tarihinde ilk defa çokuluslu bir şirketin yöneticileri insanlığa karşı işlenen suçlarla yargılanıyor. Otomotiv devi Ford’un iki eski yöneticisi, 1976 yılında Arjantin ordusunun işçileri kaçırıp işkence etmesine yardım ettikleri gerekçesiyle geçtiğimiz salı ilk defa yargı önüne çıktılar.

Telesur’un haberine göre Arjantin Ford fabrikası eski yöneticisi Pedro Muller ve eski güvenlik amiri Hector Francisco Jesus Sibilla, San Martin Federal Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyorlar. Ford’un eski yöneticileri diktatörlüğün suçlarına iştirak etmekle ve Ford fabrikasını ‘diktatörlüğün işkence merkezine dönüştürmekle’ suçlanıyorlar.

SENDİKALI İŞÇİLER HEDEF ALINMIŞ

Pedro Müller’in askeri diktatörlük döneminde General Pacheco’daki Ford fabrikasında üretim müdürlüğü yaptığı, Francisco Sibilla’nın ise güvenlik amiri olduğu bildirildi. Dava dosyasında iki yetkilinin 1976-1983 arasındaki diktatörlük yönetimi ile işbirliği yaptıkları yer alıyor. Savcılık müdürlerin fabrikadaki sendikalı işçilerin adlarını, kimliklerini ve fotoğraflarını ve ev adreslerini askeri birimlere ilettiğini belirtiyor. O dönemde Ford fabrikasında çalışan ve bilgileri cunta yönetimine verilen çoğu sendika üyesi 24 işçi kaçırılmıştı.

FABRİKAYI İŞKENCE MERKEZİNE ÇEVİRMİŞLER!

Diktatörlük döneminde 25 yaşında bir fabrika işçisi olan ve darbe başlar başlamaz gözaltına alınan Jorge Constanzo, “Kendimi hayata yeniden dönmüş gibi hissediyorum. Bunun için çok uzun zaman bekledik” şeklinde konuştu.

Ordu tarafından hukuksuzca gözaltına alınan işçilerin tamamı askeri cezaevlerine nakledilmeden önce Ford tesisleri dahilinde saatlerce kaba dayaktan elektrik vermeye kadar çeşitli işkencelere tabi tutuldular. Dönemin sendika liderlerinden Carlos Propato, “ Sabah 11’de gözaltına alındık ve orada gece 11’e kadar işkenceye maruz kaldık. Kablolarla bağlanarak dövüldüm ve bir kamyonun kasasına atıldım” dedi

Ford Arjantin yönetimi ise suçlamaları reddediyor. (DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 15:04

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