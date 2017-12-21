28 Şubat davasında 60 sanık için ağırlaştırılmış müebbet

28 Şubat davasında Aralarında İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir’in de bulunduğu 60 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

28 Şubat davasında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir’in de bulunduğu 60 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir’in de bulunduğu 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasında savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Mütalaada ' İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir hükümeti devirmek istedi' ifadesi yer aldı.

Savcı aralarında Karadayı, Bir ve komuta kademesinin yer aldığı 60 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi, diğer sanıkların beraatini talep etti ve Ölen 4 sanık için davanın düşürülmesini istedi. Duruşma 8-9-10 Ocak 2018 tarihine ertelendi. (DHA)



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