Sümela’da yeni bulunan şapeli önce defineciler keşfetmiş!

Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda gizli bir geçitte bulunan şapele daha önce defineciler tarafından zarar verildiği ortaya çıktı.

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından tarihi Sümela Manastırı'nda, 2 yıldır süren restorasyon çalışması sırasında kuzey çatının üst sağ yamacında tespit edilen ve bugüne kadar girilmemiş gizli bir geçitle ulaşılan şapel bölümü incelemeye alındı. Manastırda daha önce altın aradığı sanılan definecilerin girdiği ortaya çıkan şapelin tahrip edildiği de belirlendi.

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan ve yılda 600 bin kişinin ziyaret ettiği Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, 2 yıldır sürdürülen restorasyon çalışmaları sırasında kuzey çatının üst sağ yamacında gizli bir geçitle ulaşılan nokta tespit edilmişti. Hristiyanların tapınak veya kutsal alan olarak kabul ettiği ‘şapel’ olduğu belirlenen yerde bugüne kadar görülmemiş ‘Cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam’ tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı ortaya çıktı. Manastırda keşfedilen yeni bölmede inceleme yapan uzmanlar şapelin daha önce altın aradığı sanılan defineciler tarafından keşfedildiğini belirledi. Şapel alanını tahrip eden, duvarları oyan definecilerin alana hasar verdikleri tespit edildi.

YENİ ALANA SINIRLI SAYIDA ZİYARETÇİ

Restorasyon çalışmaları kapsamına alınan şapelin gün yüzüne çıkarılması ve ziyarete açılması için proje hazırlandı. 30 metrelik yol yapılmasının planlandığı alan içindeki hasar gören fresk ve çatı kısımları yeniden onarılacak. Restorasyonu tamamlandığında, Sümela Manastırı yeni bir ziyaret alanına kavuşmuş olacak. Ancak ulaşılması zor ve dar bir alan olduğu için gün içinde sınırlı sayıda ziyaretçinin alınabileceği belirtilen şapel, Sümela Manastırı’na olan ilgi daha da artırması bekleniyor.

'YAKIN BİR ZAMANDA ORAYA GİRİLDİĞİNİ SANMIYORUZ'

Trabzon İl, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Sümela Manastırı’nda keşfedilen alanın varlığından bahsedildiğini ancak, bugüne kadar ulaşılamadığını söyledi. Bölgeye ilk kez girildiğini açıklayan Ayvazoğlu, şöyle dedi:

"Keşfedilen alan çok tehlikeli ve uçurum bir bölge. Orada yanlış bir adımla hayatımız tehlikeye girebilir. Böylesine zor bir bölgeye daha önce defineciler bir şekilde ulaşmış ve hasar vermiş. Yakın bir zamanda oraya girildiğini sanmıyoruz. Eski yıllarda defineciler oraya girmiş olabilir. Orası aslına uygun hale getirilecek. Tabii en büyük sorun o bölgeye ulaşım olacak. Manastırının çatısından yürüyerek oraya ulaşmak mümkün. Ancak, çok tehlikeli. Manastıra bir sunum odası yapmayı planlıyoruz. O odada şapelin özeliklerini göstermek istiyoruz."

SÜMELA MANASTIRI

İlçede Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Bilindiği üzere 88 yıl aranın ardından manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti. (Trabzon/DHA)

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