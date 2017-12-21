Güney Kore'de spor merkezinde yangın: 16 ölü

Güney Kore'nin Jechelon kentinde spor merkezinde yangın çıktı. 16 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore’de yer alan Jechelon şehrinde bir spor merkezinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.

Yetkililer yangının, sekiz katlı bir spor merkezinin otoparkındaki bir aracın alev almasıyla başladığını duyururken, hayatını kaybedenlerin ikinci kattaki halka açık saunayı kullananlar olduğu kaydedildi.

Yangına 20 araç ve 50 itfaiyeci ile müdahale ediliyor. (DIŞ HABERLER)

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