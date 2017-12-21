Jeremy Corbyn: 12 ay içinde başbakan olacağım

İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, bir yıl içinde erken seçim gerçekleşmesi ve başbakan olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Arif BEKTAŞ

Londra

İngiltere’de ana muhalefet partisi lideri Jeremy Corbyn, 12 ay içinde yeniden bir erken seçim olma olasılığının olduğunu ve büyük olasılıkla İngiltere’nin yeni başbakanı olacağını söyledi.

35 yıllık milletvekili, İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, hükümetin içinde olduğu durumun giderek ağırlaştığını ve bir erken seçimin kaçınılmaz olduğunu öne sürerek, yapılacak olan bir erken seçimde partisinin tek başına iktidar olmasının söz konusu olabileceğini savundu.

“Grazia” adlı kadın dergisine verdiği röportajda Corbyn, parlamento içindeki cinsel tacizlere de değinerek, partisi içinde buna müsaade etmeyeceğini belirterek, kadınların en rahat politika yapacakları partinin İşçi Partisi olduğunu söyledi.

Corbyn, İngiltere’nin AB’den ayrılması süreci (Brexit) konusunda da açıklamalar yaparak bu konuda ikinci bir referanduma sıcak bakmadığını belirtti. “Hükümetin üzerinde daha fazla baskı yapmazsak Mart 2019’da ülke tamamen bir kaos içinde olacak” diyen Corbyn, birçok kişinin bu konuda sorumsuz davrandığını söyledi.

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YÜZDE 5’TEN BAŞBAKANLIK İDDİASINA

2015 seçimlerinden sonra büyük bir yenilgi alan İşçi Partisi lideri Ed Miliband istifa ettikten sonra 4 milletvekili liderlik için aday olmuştu. En az şans verilen ise Corbyn’di. Kamuoyu araştırmalarında yüzde 5 şans veriliyordu. Diğerlerinden farklı söylemleri ile öne çıkan Corbyn’i parti üyeleri büyük bir farkla seçerek liderliğe getirdi.

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Yapılan Brexit referandumundan sonra, parti içindeki “Blairci” olarak ifade edilen sağcı kanat Corbyn’in ayağını kaydırmaya çalıştı ve Brexit kampanyasını iyi yönetmedi diye istifasını istediler. Bunun üzerine yeniden liderlik seçimi oldu ve Corbyn bu sefer oylarını artırarak seçildi.

İkinci kez parti liderliğine seçilince Blairci kanat şimdilik köşesine çekildi. Hatta o dönem bir açıklama yapan eski Başbakan Tony Blair, “Corbyn’e oy verenlerin beyin nakli olması gerekir” demişti.

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“Bu liderle parti başbakan çıkaramaz” diğen sağcı kanada rağmen Corbyn “Azınlık için değil, çoğunluk için” kampanyasını sürdürdü.

Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre ise Corbyn’in partisi şu anda birinci parti durumunda. Bir erken seçimde Corbyn’in başbakan olma ihtimali oldukça yüksek.

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