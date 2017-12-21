'Adalet ve hakikat için 23 Aralık'ta Kadıköy'de buluşuyoruz'

#AhmetŞıkaÖzgürlük etiketiyle tüm tutuklu gazetecilere özgürlük için kampanya başlatan gazeteciler, '23 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz' dedi.

Sosyal medya üzerinden #AhmetŞıkaÖzgürlük etiketiyle tüm tutuklu gazetecilere özgürlük için kampanya başlatan gazeteciler, “Adalet için, hakikat için 23 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz” dedi.

Dışarıdaki Gazeteciler 25-26 Aralık’ta görülecek Cumhuriyet davasına çağrı yapmak için 23 Aralık Cumartesi saat 16.00’da Kadıköy’de eylem gerçekleştirecek. Gazteciler hem davaya hem de eyleme çağrı yapmak için sosyal medyadan #AhmetŞıkaÖzgürlük etiketiyle kampanya başlattı. Kısa sürede TT listesinde ilk sıraya yerleşen kampanyada paylaşım yapan gazeteciler, “Yalanların bir sonu, gerçeğin sesi var! Adalet için, hakikat için, mesleğimize ve halkın haber alma hakkına sahip çıkmak için 23 Aralık Cumartesi günü 16.00’da Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda buluşuyoruz” diye yazdı.

CUMHURİYET DAVASI 25-26 ARALIK’TA

Cumhuriyet gazetesinin yayın politikasının suçlama konusu edildiği Cumhuriyet davasının beşinci duruşması 25-26 Aralık’ta Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Muhabir Ahmet Şık ve Muhasebe Çalışanı Yunus Emre İper’in “FETÖ/PDY ve PKK/KCK örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 14 Cumhuriyet çalışanı da tutuksuz yargılanıyor. Davanın 31 Ekim’de görülen dördüncü duruşmasında dinlenmesi beklenen tanık Mehmet Faraç iki kez davet edilmesine rağmen yine gelmedi. Faraç ile birlikte henüz dinlenmemiş tanıklardan olan Cumhuriyet gazetesinin eski yazarlarından Leyla Tavşanoğlu da duruşmaya gelmedi. Mahkeme heyeti bir önceki duruşmada tanıklar Faraç ve Tavşanoğlu ile birlikte Doğan Satmış’ın zorla getirilmelerine karar vermişti.

4 CUMHURİYET MUHABİRİNE BERAAT

Öte yandan Alican Uludağ ve Sinan Tartanoğlu da dahil 4 Cumhuriyet gazetesi muhabirinin 13 Mart 2016 yılında Ankara Güvenpark’ta 2’si saldırıyı düzenleyen olmak üzere 37 kişinin öldüğü, 125 kişinin yaralandığını saldırıya ilişkin, yayın yasağına rağmen, haber yaptıkları için yargılandıkları dava İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. “Gizliliği ihlal” suçlamasıyla yargılanan gazetecilrin katılmadığı duruşmada kararı veren mahkeme heyeti, “atılı suçun unsurları oluşmadıüğından” 4 gazetecinin veraatine karar verdi.

Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’in FEMEN'in bir fotoğrafı yoluyla “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamala yargılandığı dava 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne ertelendi. (MEDYA SERVİSİ)

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