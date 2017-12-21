Diyarbakır Orduevi TÜRGEV’e mi tahsis edildi?

Diyarbakır Orduevi’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde yer aldığı TÜRGEV’e verildiği öne sürüldü.

Lezgin AKDENİZ

Diyarbakır’da Şeyh Said Meydanı’nda bulunan asker ve subayların uzun süre kaldığı orduevinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfına (TÜRGEV) verildiği iddia edildi. 1971 yılında Tatlıcı kardeşler tarafından yapıldıktan sonra Tatlıcı Otel olarak hizmete başlayan ve 1973’ten itibaren Diyarbakır Subay Orduevi olarak kullanılmaya başlanan 13 katlı bina, depreme dayanaklı olmadığı için 2013 yılında boşaltılmıştı. Yıkım kararı alınan binanın, 7. Kolordu Komutanlığı içinde yeni bir orduevi yapımı karşılığında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) devri yapıldığı öğrenildi.

YENİ ORDUEVİ 120 MİLYON TL

TOKİ devraldığı eski bina yerine maliyeti 120 Milyon TL olan 5 yıldızlı kompleksli yeni orduevinin ihalesini verdi. Yeni projede Orduevi, kapalı spor salonu, muhafız birlik binası, yemek salonu, kafeterya binası, teshin merkezi, su deposu, 2 adet nizamiye binası ve spor alanları olacak. Yıkım kararı alınan eski bina için ise güçlendirme projesi hazırlandığı ve projenin tamamlanması ardından yurt yapılma amacıyla TÜRGEV’e tahsis edileceği öğrenildi. (Diyarbakır/MA)

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