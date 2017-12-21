NBA'de gecenin sonuçları: Zirvedekiler kaybetti

NBA'de Houston Rockets, evinde Los Angeles Lakers'a 122-116 yenildi. Boston Celtics de Miami Heat'e 90-89'la kaybetti.

NBA’de Batı ve Doğu Konferansı’nın zirvesindeki ekipler geceyi yenilgiyle kapattı.

Lig lideri Houston Rockets, sahasında Los Angeles Lakers’a 122-116 yenilirken oyun kurucusu Chris Paul sakatlığı sebebiyle sahayı terk etti. Rockets’ta James Harden’ın 51 sayısı galibiyet için yeterli olmazken Lakers’ta çaylak Kyle Kuzma 17’de 12 isabetle 38 sayı kaydetti. Rockets’ın 30 maçta 25 galibiyeti bulunuyor.

CELTICS, ESKİ DOSTU DURDURAMADI

Doğu’nun lideri Boston Celtics ise Miami Heat’e evinde 90-89 kaybetti. Eski oyuncusu Kevin Olynyk’in 38 sayılık performansına engel olamayan Celtics’te Kyrie Irving maçı 33 sayıyla tamamladı. Celtics bu sezon çıktığı 34 maçta 26 galibiyet elde etti.

RAPTORS SESSİZ VE DERİNDEN GİDİYOR

Cleveland Cavaliers’ı geride bırakarak Doğu’da ikinciliğe yerleşen Toronto Raptors, deplasmanda Charlotte Hornets’i 129-111’le geçti. 29. maçında 21. galibiyetini elde eden Raptors’ta DeMar DeRozan 28, Serge Ibaka 24, Og Anunoby 20 sayı attı.

BULLS’TA SERİ SÜRÜYOR

Sezona beklendiği gibi kötü bir başlangıç yapan Chicago Bulls ise sürpriz çıkışını sürdürüyor. Nikola Mirotic takıma döndüğünden bu yana üst üste 7. galibiyetini elde eden Bulls, son olarak Orlando Magic’i 112-94 yendi.

GECENİN SONUÇLARI

Atlanta Hawks-Indiana Pacers 95-105 * Brooklyn Nets-Sacramento Kings 99-104 * Oklahoma City Thunder-Utah Jazz 107-79 * Dallas Mavericks-Detroit Pistons 110-93 * Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 104-112 * Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs 91-93 * Golden State Warriors-Memphis Grizzlies 97-84 * Los Angeles Clippers-Phoenix Suns 108-95. (SPOR SERVİSİ)

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