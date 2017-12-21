Avustralya'da yayalara araçlı saldırı: 19 yaralı

Avustralya'nın Melbourne şehrinde bir cip, yayaların arasına daldı. 19 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Flinders Caddesi'nde yerel saatle 16.45 sularında Suzuki marka beyaz bir cip yayaların arasına daldı.

Polisin, "saldırı" olarak nitelediği olay neticesinde 4'ü ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı.

Aracın sürücüsünün 32 yaşındaki Afgan kökenli biri olduğu ve bu şahsın polis tarafından bilindiği duyuruldu. Olay yerinde gözaltına alınan diğer şahıs ise 24 yaşında. Bu şahsın, hadiseyi kameraya çektiği ve çantasında bıçak bulundurduğu için gözaltına alındığı belirtildi. İki kişi arasında herhangi bir bağ olduğu düşünülmüyor.

Polis, olayı terörizmle bağlantılandıracak bir kanıt olmadığını açıkladı.

Araç sürücüsünün uyuşturucudan sabıkası bulunduğu ve akıl sağlığının yerinde olmadığı bildirildi. Polis, saldırıda bunların rol oynadığını düşünüyor.

Görgü tanıkları beyaz cipin kalabalığın arasına girerken frene basmadığını dile getirdi. Polisin yaptığı açıklamada ise aracın yayaların arasına bilinçli şekilde daldığı değerlendirmesinde bulunuldu. Polis, kent sakinlerini olay yerinden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

'SALDIRININ TERÖR BAĞLANTISI YOK'

Avustralya'nın Melbourne kentinde aracını kalabalığın üzerine süren kişinin bilindiği kadarıyla "terör örgütleriyle" bağlantısının bulunmadığı açıklandı.

Polis, 32 yaşındaki Afganistan kökenli Avustralya vatandaşının, akıl sağlığı sorunları bulunan bir uyuşturucu kullanıcısı olduğunu duyurdu.(DIŞ HABERLER)

Gözaltına alınanlardan birinin fotoğrafı

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 17:16

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