Yarım kilo olması gereken 'Ak Tarhana' 255 gram çıktı

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından satılan 'Ak Tarhana' yarı yarıya eksik gramajlı çıktı.

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından satılan 'Ak Tarhana' ile tüketicinin kandırıldığı ortaya çıktı. Yarım kilogram gelmesi gereken paket, Sözcü tarafından tarttırıldı ve 255 gram olduğu belirlendi. Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri ise eksik çıkan 'Ak Tarhana' için "Üretim hatası" savunması yaptı

Üzerinde 500 gram yazan Ak Tarhana paketlerinden alan bir yurttaş, “Bu yarım kilo olamaz” diyerek tarttırdı, paketin üzerinde 500 gram yazmasına rağmen, tarhananın 255 gram olduğunu gördü.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre yurttaşın 10 lira 90 kuruşa aldığı tarhana paketini Sözcü de tarttırdı. 'Ak Tarhana', tartıların hepsinde 255 gram çıktı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin ürünlerini 'Tarım Kredi Birlik' pazarlıyor. Ürünler kooperatif ürünlerini satan marketler ile, Genel Müdürlük binasının altındaki kantinde satılıyor.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin pazarlamadan sorumlu yetkilileri, 500 gram yerine 255 gram çıkan 'Ak Tarhana'nın 'Üretim hatası' olduğunu savundu. (HABER MERKEZİ)

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