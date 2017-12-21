Şair Özdemir İnce: Şiiri roman yazar gibi yazıyorum

Şair, yazar ve gazeteci Özdemir İnce, Nilüfer Belediyesinin Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlediği 'Şairin Şiir Evreni' etkinliğine katıldı.

Nilüfer Belediyesinin her ay düzenlediği “Şairin Şiir Evreni” etkinliği bu kez şair, yazar ve gazeteci Özdemir İnce’yi konuk etti. Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki buluşmaya çok sayıda sanatsever katıldı. Kenan Yücel’in moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte Özdemir İnce, yaşamının önemli noktalarını ve yazın hayatını katılımcılarla paylaştı. İnce, Opera Kahkahası kitabından şiir de okudu.

Yazar olması muhtemel olmayan bir ailede hayata geldiğini ifade eden Özdemir İnce, “Bizim aileye ilk gazeteyi ben aldım. Birinci sınıfta okumaya meraklı olduğumu keşfettim. Öğretmenlerimin teşvikiyle okumaya başladım. Dostoyevski ve Tolstoy’un kitaplarını okudum” dedi.

Şairlik yaşamına ilk giriş yaptığı dönemi anlatan Özdemir İnce şöyle konuştu: “Varlık Dergisi ile Kaynak Dergisi’ne aboneydim. Bir sürü insan şiir yazıyordu. Bana, ‘Şiir yazmıyorsan neden bu dergileri okuyorsun?’ diye sordular. Bu söz bana dokundu ve ilk şiirimi o zaman yazdım. Okuduğum şiirleri sevmediğimi fark ettim. Bir yazarın, ressamın, müzisyenin herhangi birinin bir şey olmak istemesinin kökeninde okuduklarından tatmin olmamak vardır.”

'EĞLENCE OLSUN DİYE YAZMIYORUM'

Şiirden sonra çeviri kitapları yazdığını ifade eden Özdemir İnce, Paris’teki öğreniminin ardından beğendiği ve okurların bilincinde devrim yapacak kitapları çevirmeye karar verdiğini söyledi. İnce, şiir ve çevirinin ardından da, edebiyat dergilerinde politik yazılar yazdığını ifade etti. Yayınladığı kitaplardan 7 adet Nobel Ödülü kazandığını belirten Özdemir İnce, “Yayıncılık da toplumsal bir iş. İyi kitap yayınladığın zaman okurlar okumak ister” dedi.

Eğlence olsun diye yazmadığını belirten İnce şöyle konuştu: “Eğlence olsun diye yazacak olsam, televizyoncu olarak çok zengin olurdum. Televizyonculuk, yayıncılık, gazetecilik yürümedi ama bütün bunlardan müthiş bir tecrübe edindim ve hayatı öğrendim. Benim yazarlığımın hikmet-i vücudu ve anlamı budur. Şairliğimin ve yazarlığımın hiçbiri rastlandı değildir.”

İNCE: ŞİİRLERİMİ ROMAN YAZAR GİBİ YAZIYORUM

Kendisini ‘Tamirci’ olarak tanımlayan Özdemir İnce, “Kendime tamirci diyorum. Ben tamirciyim. Yanımda çantayla gezerim ve bozuk şeyleri, çantamı açarak düzeltirim. Para ve ün için yapmıyorum. Bunu yapmak zorundayım” şeklinde konuştu.

Yaz aylarında yazdığını söyleyen İnce, şiirlerini de sabah 04.00 ile 07.00 saatleri arasında kaleme aldığını ifade etti. Şiirlerini, tema üzerine yazdığını söyleyen Özdemir İnce, “Uzun süredir tek tek şiir yazmam. Roman yazar gibi yazıyorum. Göç üzerine biri nasıl roman yazıyorsa, ben de göç üzerine şiir kitabı yazıyorum. Bir bütün oluyor” dedi.

'VAR OLMAK İÇİN HAYIR DEMEK ZORUNDAYIZ'

“Opera Kahkahası” kitabı üzerine de konuşan Özdemir İnce, “Opera Kahkahası’nı yıllardır düşünüyordum. Zamanın ruhuna ve zorbalıklarına karşı atılan kahkahadır. Tenor, operada kahkaha atar. Bu kitapta üstünde durduğum taraf, başkaldırı ve hayır demek. Var olmak için hayır demek zorundayız. Hayal kurmamız, yarışmamız, karanlığı aydınlığa çevirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

(Bursa/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 08:47

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