Donbass’tan BM gücü açıklaması: Biz karar veririz

Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko, 'Donbass’taki BM misyonunun nerede duracağına biz karar veririz' dedi.

Okay DEPREM

Donetsk

Donbass’ın iki defacto bağımsız cumhuriyetinden büyük olanı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DNR) Devlet Başkanı Aleksandr Vladimiroviç Zaharçenko düzenlediği basın toplantısında bölgeye Birleşmiş Milletler (BM) gücü yerleştirilmesi önerisini ele aldı.

Zaharçenko, “Eğer biz olası BM gücünün AGİT misyonunu korumasına izin veriyorsak bu yalnızca, silahlı kişilerin AGİT gözlemcilerine eşlik etmesine müsaade ediyoruz anlamına gelir. Hâlihazırda devam eden o müzakere sürecine (Minsk görüşmeleri kastediliyor) dâhil olmalıyız düşüncesiyle bunu yapıyor ve bunda ısrar ediyoruz. Bizler maalesef bu sürece katılamıyoruz. Bundan dolayı bizim isteklerimizi ve taleplerimizi birilerinin dinlemekte olduğu şüpheli” dedi.

Zaharçenko, BM’nin muhtemel silahlı misyonunun Donbass’a gelmesini kastederek, “Ne var ki, topraklarımız üzerinde bu veya diğer güzergâhlarda seyahat edilmesini yasaklamak veya buna izin vermek bizim irademize bağlı” diye konuştu.

“Bu bizim toprağımız, burada biz yaşıyoruz ve burası için savaşıyoruz. Bundan dolayı da hiçkimsenin, bu silahlı misyonun nerede duracağı ve konuşlanacağı hususunu bize dikte etrmeye hakkı yok” diye devam eden Zaharçenko, “Bunların hepsi de cumhuriyet idaresiyle; cumhuriyetimizi savunan kolluk kuvvetlerimizle ve silahlı güçlerimizle mutabakat halinde olabilir. Bundan ötürü de, buraya bir güvenlik misyonu gelecek ve her arzu ettiğini yapacak fikri sadece bir illüzyondur. Bizim gösterecek yeterince gücümüz ve cesaretimiz var; biz kendi toprağımızın sahibiyiz” ifadelerini kullandı.

RUSYA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Donbass’ta üç buçuk seneden fazla bir süredir görev yapmakta olan AGİT misyonu kapsamındaki gözlemciler, bu süre zarfında sayısız hayati risk atlatmış; bir defasında Amerikalı bir görevlinin yaşamını yitirmesi dâhil, birçok kez can ve mal kayıpları yaşamışlardı.

Bunun üzerine Rusya Federasyonu, bölgede vazifesi salt AGİT üyelerini korumakla sorumlu olacak silahlı bir BM gücünün oluşturulması önerisini getirmişti. Fakat, ABD ve sonradan Ukrayna, adı geçen misyonun yörede istediği gibi hareket etmesi ve Rusya-Ukrayna sınırını da kontrol etmesi gerektiği şartlarını getirerek, bu konuda ısrar edince bu yöndeki süreç tıkanmıştı.

Tek taraflı ilan edilen cumhuriyetler, sınırsız hareket özgürlüğüne sahip bir BM gücüne karşı çıkarken, Moskova da bir başka devlet ile olan resmi sınırının ABD’nin dolaylı etkisinde olacak bir BM gücünün kontrol etmesine razı olmuyor.

TEK ULUSLARARASI TEMSİLCİ ZAHARÇENKO KALDI

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesi 2014 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş ve Rusya’nın da desteğiyle iki ayrı cumhuriyet; Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri (DNR ve LNR) kurulmuştu. LNR’in 2014’ten beri devlet başkanlığını üstlenen İgor Platnitski’nin bir anda ortadan kaybolması ve yerine yeni devlet başkanının gelmesi, ayrıca DNR yönetiminde 2014’ten beri görev yapan hemen hiçbir üst düzey siyasetçinin kalmamış olması Zaharçenko’yu bir anda Donbass’ın bilinen fiilen tek uluslararası temsilcisi konumuna getirdi.

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