Tomas Rosicky de kramponları astı

Tomas Rosicky de kramponları astı

    • 21 Aralık 2017 07:36

    2017 yılında sahalara veda eden futbolcular arasına 37 yaşındaki Çek yıldız Tomas Rosicky de eklendi.

    Borussia Dortmund ve Arsenal formalarını uzun yıllar boyunca giyen Tomas Rosicky, yeşil sahalardan emekliye ayrıldığını açıkladı. Rosicky son olarak Sparta Prag'da forması giyiyordu.

    Kendisini yetiştiren kulüp Sparta Prag ve taraftarına da teşekkür eden 37 yaşındaki futbolcu, "Dikkatli bir incelemenin ardından, vücudumun profesyonel futbolun gerekliliklerini kaldıramayacak düzeye geldiğini fark ettim. Taraftarlarıma, bana veda etme fırsatı verdiği için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Kariyerinde Sparta Prag'ın yanı sıra Borussia Dortmund ve Arsenal formalarını uzun yıllar boyunca giyen Tomas Rosicky, Çekya forması ile 105 karşılaşmada 23 gole imza attı. (SPOR SERVİSİ)

    43 yaşındaki Ze Roberto, sahalara veda etti

    Frank Lampard sahalara veda etti

    Kaka, futbola veda etti

    Diego Lugano, kramponları astı

    Esteban Cambiasso futbolu bıraktı

    Steven Gerrard futbolu bıraktı

     

    www.evrensel.net
    ETİKETLER Tomas Rosicky