Tomas Rosicky de kramponları astı

2017 yılında sahalara veda eden futbolcular arasına 37 yaşındaki Çek yıldız Tomas Rosicky de eklendi.

Borussia Dortmund ve Arsenal formalarını uzun yıllar boyunca giyen Tomas Rosicky, yeşil sahalardan emekliye ayrıldığını açıkladı. Rosicky son olarak Sparta Prag'da forması giyiyordu.

Kendisini yetiştiren kulüp Sparta Prag ve taraftarına da teşekkür eden 37 yaşındaki futbolcu, "Dikkatli bir incelemenin ardından, vücudumun profesyonel futbolun gerekliliklerini kaldıramayacak düzeye geldiğini fark ettim. Taraftarlarıma, bana veda etme fırsatı verdiği için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Sparta Prag'ın yanı sıra Borussia Dortmund ve Arsenal formalarını uzun yıllar boyunca giyen Tomas Rosicky, Çekya forması ile 105 karşılaşmada 23 gole imza attı. (SPOR SERVİSİ)

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