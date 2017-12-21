Günde bir porsiyon salata hafızayı güçlendiriyor

Chicago'daki Rush Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki uzmanlar, her gün bir porsiyon salata yiyenlerin daha güçlü hafızaya sahip olduğunu söyledi.

Chicago'daki Rush Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, her gün bir porsiyon salata yiyenlerin, ileriki yaşlarda daha güçlü bir hafızaya sahip olduğunu söylüyor.

BBC Türkçe'nin Neurology adlı dergide yayımlanan araştırmasından aktardığı haberine göre, günde bir kap salata ya da ıspanak, marul gibi yeşillik yiyenlerin hafızası 11 yıl gençleşiyor.

Ayrıca, katılımcılara K vitamini açısından zengin marul, ıspanak, kale (kıvırcık lahana), karalahana gibi yeşillikleri ne sıklıkla ve ne kadar tükettikleri de soruldu. Diyetleri takip edilen katılımcılar her yıl bellek ve zekâ testlerinden geçirildi.

Testlerde en yüksek başarı oranı günde 1,3 porsiyon yeşillik yiyenlerde, en düşük başarı oranı da hiç yeşillik tüketmeyenlerde görüldü. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 09:33

www.evrensel.net