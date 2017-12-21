Fatih'te iki katlı binada yangın

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Atik Ali Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir binada yangın çıktı.

Fatih'te iki katlı bir bina alev alev yandı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken mahalle sakinleri panik yaşadı.

Olay, Atik Ali Mahallesi Küçük Çıkmazı Sokak'ta bulunan iki katlı binada meydana geldi. Binadan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hatalı park eden araçlar nedeniyle yanan binaya ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına altına alındı. Mahalle sakinleri, bina sahibinin binayı ateşe verdiğini iddia etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi. (İstanbul/DHA)

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