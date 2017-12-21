Çakmak: Savunma faaliyeti kriminalize edilmek isteniyor

ÖHP’den Serhat Çakmak, 7 gün önce gözaltına alınan meslektaşları Gürkan İstekli ve Hakim Peker’in kriminalize edilmek istendiğini söyledi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

ÖHP Üyesi Avukatlar Gürkan İstekli ve Hakim Peker 14 Aralık’ta TEM şube polislerince gözaltına alındı. İstekli ve Peker ile görüşmek isteyen avukatlara, 24 saat kısıtlılık kararı konulmuş ve gizlilik kararı gerekçesiyle bilgi verilmemişti. Avukatlara bilgi verilmezken hükümete yakın medya gözaltına alınan avukatları, geçtiğimiz hafta Bahçelievler’de bulunan bomba yüklü araçla ilişkilendirmeye çalışmıştı. ÖHP İstanbul Eş Sözcüsü Serhat Çakmak, İstekli ve Peker’in gözaltına alınma nedenlerinin tamamen tesadüfi olduğunu ve mesele ile hiçbir şekilde ilgililerinin olmadığını söyledi.

MÜVEKKİLİ İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINMIŞ

Çakmak, 7 gündür gözaltında tutulan Gürkan İstekli’nin Urfa’nın Akçakale ilçesinde 14 gün gözaltında tutulup adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldığını, 13 gün sonra da İstanbul’da gözaltına alındığını hatırlattı. Çakmak, Hakim Peker’in ise müvekkili ile birlikte gözaltına alındığı bilgisini verdi: “Hakim, Aksaray’daki bir tatlıcıda müvekkili ile birlikte gözaltına alındı. Her iki meslektaşın da gözaltına alınma nedeni tamamen tesadüfi. Meslektaşlarımızın gözaltına alınmalarının temel sebebi, aslında son dönemde toplumsal muhalefetin sesi olmaya çalışan avukatların mücadelesine ket vurmak, mücadelesinden yıldırmaya çalışmak, mücadelenin içinde yer alan meslektaşlarımızı korkutmak. Verilmek istenen mesaj, ‘Siz ki toplumsal mücadeleye, muhalefete destek verirseniz, toplumsal davaları takip ederseniz sonunuz bu olur.’ İşin özü komplo, bunu biz de biliyoruz, polis de biliyor.”

‘SAVCININ KATİBİYLE BİLE GÖRÜŞEMEDİK’

Peker ve İstekli’nin gözaltına alındıkları gün derhal savcılığa çıkartılmaları ve derhal serbest bırakılmaları talebiyle dilekçe verdiklerini anlatan Çakmak, 1 haftadır savcının katibiyle bile görüşemediklerini kaydetti. Son aylarda avukatlara dönük baskının arttığını söyleyen Çakmak, “17 meslektaşımız tutuklu 3 tanesi de gözaltında. Yargılanan yüzlerce meslektaşımız var. Çok basit Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten tutun örgüt üyeliği ve yöneticiliğine, anayasal düzeni bozma suçuna kadar onlara suçla yargılanıyor meslektaşlarımız ve bunları yaparken neredeyse tamamı mesleki faaliyetini yürütmekteyken bu suçlamalara maruz bırakılıyor” dedi.

‘GİZLİ TANIK BEYANI AVUKATLARA KOMPLO’

Geçtiğimiz günlerde Halkın Hukuk Bürosuna (HHB) yapılan baskına ilişkin de konuşan Çakmak, “HHB’ye yapılan baskınla Avukat Yaprak Türkmen gözaltına alındı. HHB’nin tutuklanmayan 2 avukatından biriydi. Yaprak’ın daha önce tutuklanan 17 HHB avukatlarıyla aynı suç isnadı ile alındığını düşünüyoruz. Çünkü Selçuk Kozağaçlı da arkadaşlarımız tutuklandıktan 60 gün sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Bu dosya da o dosyanın devamı. Aynı suç isnatları. Bir tane gizli tanığın beyanı var. Berk Ercan isimli tanık herhalde 100’ün üzerinde kişi aleyhine beyanda bulundu. Berk Ercan gerçekten hukuk dünyamızda bir vaka oluşturuyor. Bu vaka gizli tanıkların ne şekilde ifade verdiklerini, nasıl gizli tanık olduklarının çok bariz örneği. Aslında hukuki delil değerinin olmaması gereken örnek bizim için bu. Berk Ercan yaklaşık 1 sene boyunca tutuklu kalıyor ve tutukluluğu devam ederken bir an ansızın gizli tanık oluyor. Bu açıkça avukatlara yönelik komplonun en bariz örneği. Bizler kendimizi yargılamanın bir ayağı olarak görmemize rağmen şu andaki hükümet, sistem, devlet aklı bizi düşman olarak görüyor maalesef. Bu nedenle Berk Ercan projedir. Hiçbir hukuki dayanağı olmamasına rağmen şu ana kadar 17 meslektaşımız tutuklandı ve biri gözaltında. Biz tutuklamalarla, baskı araçlarıyla korkup köşemize çekilecek hukuk kurumları değiliz.” dedi. Avukatlığın onurlu ve kutsal bir meslek olduğunu kaydeden Çakmak, savunmaya dönük saldırılara karşı tüm meslektaşlarını dayanışmaya çağırdı.

www.evrensel.net