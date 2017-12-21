Burak CAN

Emin KAPTAN

Kocaeli

Son olarak Çankırı’da Türk-İş’e bağlı Petrol-İş’ten istifa ederek DİSK/Lastik-İş’e üye olan Sumitomo işçilerinin, işten atmalara karşı iş bırakarak direnişe geçmesiyle gündeme gelen OHAL’i, değerlendiren Kocaeli’deki Pirelli işçileri, “OHAL işçinin ekmeğine sahip çıkmasını engelliyor” dedi.

Kocaeli’de Lastik-İş’in örgütlü olduğu Pirelli’de 16.00-24.00 vardiyası giriş ve çıkışında görüştüğümüz işçilerden Hüseyin, Sumitomo’dan yaşananlardan habersiz. Yaşananları anlattığımızda ise, OHAL bahane edilerek işçilere karşı yapılan uygulamaların yanlış olduğunu dile getiriyor. Hüseyin, “Ben zaten OHAL’e karşıyım, oradaki işçilerin başına gelen bizlerin de başına gelebilir” diyor ve şunu ekliyor: “İşçiler birlik olsa dünya yerinden oynar.”

Serap da yaşananlardan habersiz. Serap, OHAL’in işçileri etkilememesi gerektiğini, çünkü işçilerin istediklerinde her türlü zorluğu aşabileceklerini ifade ediyor.

‘OHAL HER ŞEYE ENGEL’

İrfan isimli işçi de “Sumitomo’da yaşananlardan tam olarak haberdar değilim” diyor. OHAL’in ülke için zararlı olduğunu belirten İrfan, “İşçilerin ekmeklerine sahip çıkmalarında fayda var. Her zaman için birlikte beraber hareket etmekte fayda var. OHAL ise işçi hakları dahil olmak üzere her şeyi engelliyor. Konuşmayı, miting yapmayı, birlikte hareket etmeyi engelliyor. Orada yapılan, anlaşıldığı kadarıyla işçileri direnişten yıldırma ve caydırma politikası” dedi.

Hakan ise durumdan haberdar olduğunu söylüyor. Ülkede sendikalaşan işçilerin işten atılmasının normal karşılandığını belirten Hakan, patronların yasaları tanımadığını ekliyor. 16 Nisan referandumuna göndermede bulunan Hakan, “OHAL hiçbir şeyi etkilemiyor güya ama her şey OHAL’den geçiyor. Burası Türkiye. 16 Nisan günü her şeyi kabul ettik. Aynı sendikadayız ama yapacak hiçbir şeyimiz yok, sadece lafta destekliyoruz o kadar” dedi.

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