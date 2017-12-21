Malatya'da evleri işaretlenen Aleviler, Maraş Katliamı anmasına tepki göstererek 'Yasakla Maraş'ı unutturmak istiyorlar, unutmayacağız' dediler.

Berfin GÜLER

Murat GÜLTEKİN

Malatya

Yakın zamanda Malatya’da evleri işaretlenen Aleviler, Maraş Katliamı anmasının yasaklanmasına tepkili. Evrensel’e konuşan Aleviler, yasakla Maraş’ın unutulmasının istendiğini ancak unutmayacaklarını söyledi.

Malatya’da Alevilerin yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi’nde 13 evin kapı ve duvarlarının kırmızı boyayla işaretlenmesi ile ilgili aradan 1 ay geçmesine rağmen işaretleme olayına karışan kişiler ortaya çıkarılmadı. 39 yıl önce Maraş’ta evlerin işaretlenmesinden sonra Alevilere yönelik yaşanan katliamda 111 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra işaretleme olayları tedirginlik yaşatıyor. Yaşananlar üzerine Maraş Katliamı anması öncesi Maraş Valiliği’nin kentte her türlü açık hava etkinliği yasaklaması Malatya’da yaşayan Alevilerin tepkisini çekti.

‘MARAŞ’I UNUTMAYACAĞIZ’

Baba Mansur Ocağına bağlı Dede Hüseyin Kuğu 21 Kasım’da Malatya’da evi işaretlenen 13 evde yaşayanlardan birisi. Kuğu, “Maraş Katliamı’nın Sünni- Alevi çatışması olduğunu düşünmüyorum. Ben o tarihte Ankara’daydım. Maraş’a 1 hafta sonra girebildik. Orada gördüğüm tablo bir Alevi aileyi Sünni vatandaşlar evlerinde saklayarak kurtarmışlardı. Maraş’a girdiğimizde 1 hafta aradan geçmesine rağmen vahşeti tekrar yaşadık. Cenazeler halen yerdeydi. Bizim evlerimiz işaretlendiği zaman da aklımıza ilk gelen Maraş olmuştu. Bu işaretlemelerin failleri halen net olarak açıklanmamıştır. Bu kuşku halen içimizdedir” dedi. Maraş’ta yapılmak istenilen anmaya yönelik yasağa da tepki gösteren Kuğu, “Bugün istenilen Maraş’ın unutulmasını sağlamak. Anmayı yasaklayan zihniyet unutmasın ki, 1400 yıldır ehlibeyti, Pir Sultan’ı unutmayan bu halk Maraş’ı da unutmayacaktır” dedi.

‘OHAL’İ KULLANARAK BASKI YAPIYORLAR’

OHAL’i gerekçe göstererek Maraş anmasının yasaklanmak istendiğini söyleyen Emekli Tekel İşçisi İbrahim Kuzu ise “Bugün iktidar OHAL’i kullanarak işçileri, emekçileri ve bütün muhalif kesimleri baskı altına almaya çalışıyor. 39 yıl önce Maraş’ta yurttaşlarımız katlediliyor, bugün iktidar OHAL’i de fırsat bilerek valisine anmaları yasaklatıyor. Bu da gösteriyor ki, o gün o katliamı yaptıranlar bugün de iktidardalar” diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra bile Malatya’da Alevilerin yaşadığı mahallelere yönelik saldırı girişimlerinin olduğunu belirten 83 yaşındaki Bektaş Akıncı, “İnsanları birbirine düşürtmeye çalışıyorlar. Bizim FETÖ ile şunla bunla bir işimiz yok. Eğer bizler temkinli davranmasak yeni Maraşlar, Çorumlar, Sivaslar olurdu” dedi.

‘ALEVİLER BU ÜLKENİN VATANDAŞI DEĞİL Mİ?’

Evi işaretlenen 65 yaşındaki Güllü Yılmaz ise “Neden işaretlediler bilmiyoruz. Aklımıza gelen şey Maraş Katliamı, Sivas, Adıyaman. Burası da bir alevi mahallesi acaba ondan mı? Evleriniz kentsel dönüşüme gidecek diyorlar yoksa ondan mı? bilemiyoruz. Huzursuz oluyoruz ama korkmuyoruz. Neden korkacağız. Maraş’ta yıllar önce aynısını yaptılar. Bugün de anma yapılmasını yasaklıyorlar. Aleviler bu ülkenin vatandaşı değil mi?” diye sordu.

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