Düsseldorf‘ta Klüh işçilerine özel güvenlik saldırdı

Almanya'da 168 Klüh işçisinin işten atılmasının ardından başlatılan protestolar, 6. gününde sürüyor.

Almanya’nın Düsseldorf kentindeki havaalanında temizlik işleri yapan Klüh firmasının ihaleyi kaybettikten sonra 168 işçiyi işten atmasına karşı başlatılan grev, 6. gününe girdi. Günlerdir havaalanında eylem yaparak işe iade talebinde bulunan işçiler, eylemlerinin 5. gününde firmanın genel merkezinin bulunduğu binanın önüne giderek seslerini yönetime duyurmaya çalıştılar.

İnşaat ve temizlik işçileri sendikası IG Bau’ya üye olan işçiler, genel merkez binasında özel güvenlik ekiplerinin saldırısına uğradı. Aralarında sendika bölge sekreteri Mahir Şahin’in de olduğu beş kişilik işyeri temsilcilerinden oluşan grup, binaya girip yöneticilerle görüşmek istediğini ifade edince, özel güvenlik kapılar kapatılıp dışarı çıkmaları engellendi.

Bunun üzerine dışarıda bekleyen bir grup kadın işçi kapıları zorlayarak içeriye girdi ve firma yönetimiyle görüşmek istediklerini ifade ettiler. Barışçıl şekilde taleplerini iletmek isteyen işçi ve sendikacılara, özel güvenlik saldırarak darbetti. Sendika Sekreteri Mahir Şahin’in büyük baş parmağı kırılırken, bir kadın işçi de darp izleri oluştu. Şahin ve kadın işçi saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunmak için doktordan rapor aldı.

Olaylardan kısa bir süre sonra çok sayıda polis bölgeye gönderildi. Çıkan arbedeye rağmen firma temsilcileri aşağıya inip sendikacılar ve işçilerle görüşmedi.

Yaşananlarla ilgili olarak bir açıklama yapan Şahin, tek amaçlarının patronlara taleplerini iletmek ve soruna bir çözüm getirmek olduğunu ifade ederek, “Sendika olarak üyelerimizin çıkarlarını savunmak bizim görevimiz. Bu nedenle görüşme talebinde bulunduk. Ancak patronlar bu talebimize saldırıyla yanıt verdiler. Bu tutumu kabul etmiyoruz ve greve de devam edeceğiz” dedi.

Düsseldorf Havaalanı’nda yıllardır temizlik işlerini yapan Klüh firması yapılan ihaleyi kaybetmiş, Dr. Sasse adlı firma kazanmıştı. 31 Aralık’tan itibaren Klüh’de çalışan işçiler işsiz kalacak. İhaleyi kazanan Dr. Sasse firması, işçileri eski haklarıyla birlikte almaya yanaşmıyor. Klüh firması da başka alanlarda işçilere çalışma imkanı vermediği için, sendika buna karşı grev kararı almıştı. (Düsseldorf/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 00:51

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