İsrail’de ilaç tekeli kitlesel işçi kıyımına hazırlanıyor

İsrail’in en büyük şirketlerinden olan Teva ilaç tekeli, istediği büyümeyi yakalamadığı gerekçesiyle işçi kıyımı yapacağını açıkladı.

Tekel yönetimi, kâr oranının düşüşünü engellemek gerekçesiyle "rasyonelleşme"ye gidileceğini, ilk etapta İsrail’deki işletmelerden işçi çıkarılacağını duyurdu. Dünya çapında 53 bin işçinin çalıştığı tekel, 1700’ü İsrail’den olmak üzere 14 bin işçiyi işsiz bırakacak.

Ayrıca Teva’ya ara üretim yapan yan firmalardan da hemen hemen aynı sayıda işçinin sokağa atılacağı tahmin ediliyor. Sendika ve politikacılar, tekel yönetiminin dünya çapındaki başarısız birleşme girişimlerinin faturasının işçilere kesildiği suçlamasını yaparken, işveren ilaç fiyatlarındaki düşüşü sorumlu gösteriyor.

PAZAR GÜNÜ GREV YAPILDI

Şirketin kitlesel işçi kıyımı hazırlığına tepki olarak ise ülke genelinde işçi ve emekçiler "dayanışma amaçlı" genel grev ilan etti. İsrail’de iş günü olan 17 Aralık Pazar günü hayat durduruldu. Teva işçileri Kudüs’te merkezi bir eylem yaparken havaalanları, bakanlıklar, bankalar, devlet kurumları ve fabrikalarda Teva işçileriyle dayanışma amacıyla grev yapıldı. Borsa açılmadı, sağlık kurumlarında ise sadece acil hizmetler sunuldu. Histadrut sendikasının yaptığı yarım günlük genel grev çağrısına yüz binler destek verdi. (DIŞ HABERLER)

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