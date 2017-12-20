Sennur Sezer ödüllerine başvurular başladı

Yaşamını yitiren şair Sennur Sezer için düzenlenen Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri”ne başvurular başladı.

Şiirin ve Umudun Yorulmaz İğnesi Sennur Sezer’in anısına bu yıl ikincisi düzenlenen “Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri”ne başvurular başladı. Sennur Sezer’in anısını ve mücadelesini yaşatmak için düzenlenen ödüller Manos Kitap ve Gıda-İş Sendikası tarafından düzenleniyor. Bu yılki ödüllere katılım koşulları ise şöyle:

* Ödül için daha önce dergilerde yayımlanmış olsa da kitap olarak yayımlanmamış ve daha önce herhangi bir ödül almamış öykü ve şiir dosyaları katılabilir.

* Şiir dalında jüri üyeleri: Şükrü Erbaş, Orhan Alkaya, Nalan Çelik, Gülce Başer ve C. Hakkı Zariç

* Öykü dalında jüri üyeleri: Adnan Özyalçıner, Ayşegül Tözeren, Zeynep Uzunbay, Türker Ayyıldız ve Jaklin Çelik

* Ödül için başvuran eser sahipleri dosyanın herhangi bir yerine açık kimliğini belli edecek isim, rumuz ve işaret kullanmamalıdır. Katılımcılar dosyalarıyla birlikte iletişim bilgilerini bir zarfın içinde ayrıca göndermelidir.

* Ödül için başvuracak şiir ve öykü dosyalarının kitap oylumunda olmaları, şiir dosyalarında 64 sayfa (4 forma), öyküde 128 sayfa (8 forma) olması gerekmektedir.

* Öyküler ve şiirler 1.5 satır boşluğu bırakılacak şekilde 12 punto ile bilgisayarda yazılmış olmalıdır.

* Dosyalar A-4 formatında 5 nüsha olarak aşağıda verilen adrese kargo ya da postayla ulaştırılmalıdır. Elden ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Şiir ve öykü dalında yalnızca birincilik ödülü verilecek, kazanan dosyalar Manos Kitap tarafından yayımlanarak kitaplaştırılacaktır. Jürinin gerek görmesi durumunda “Jüri Özel Ödülü” verilebilir.

* Ödül alanlara bir plaket verilecek ayrıca basılacak kitapların telifi Manos Kitap ile yapılan sözleşme sonucunda şair ve yazarına ödenecektir.

Seçici kurul üyeleri ve onların birinci derecedeki yakınları, Manos Kitap çalışanları ve birinci dereceden yakınları, Gıda-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları ödüle katılamazlar.

* Ödül için 16 Mart 2018 Cuma gününe kadar başvurulabilir. Katılmak için başvurmak isteyenler eserlerini son başvuru tarihine kadar göndermelidir.

* Ödül sonuçları 1 Mayıs 2018 tarihinde açıklanacak ve ödüller Sennur Sezer’in doğum yıl dönümü olan 12 Haziran 2018 tarihinde yapılacak törenle sahiplerine verilecektir. Ayrıntılı bilgi için; [email protected] adresine veya 0546 424 57 51 No’lu telefondan Zeliş Irmak’a başvurulabilir. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 22:46

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