'Rakı masasında Rabia'yı haberleştirenler için suç duyurusu

Hakim Ali İhsan Horasan, 'Rakı masasında Rabia işareti' iddialarını haberleştiren gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve CHP Çanakkale Milletvekili Avukat Muharrem Erkek’in CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’ya hapis cezası veren Hakim Ali İhsan Horasan ile ilgili olarak gündeme getirdiği ve ağustos ayında erişim engeli getirilen “Rakı masasında Rabia işareti” iddialarını haberleştiren gazeteciler hakkında Hakim Horasan suç duyurusunda bulundu.

Muharrem Erkek’in ortaya çıkardığı “Rakı masasında Rabia işareti” iddialarını içeren haberlere ağustos ayında İstanbul 4’üncü ve 1’inci Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile erişim engeli gelmişti. Erkek, Enis Berberoğlu’ya hapis cezası veren Hakim Ali İhsan Horasan hakkında, “Masasında Rabia işareti yapılan bir rakı sofrası, önünde rakı kadehi yargıcın, masanın ortasında Sayın Bülent Turan’ın fotoğrafı, hep birlikte rakı içiliyor” iddialarına yer vermişti. Horasan’ın talebini görüşen İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, aralarında www.cumhuriyet.com, www.medyafaresi.com, www.canakkaleolay.com, www.ilerihaber.org sitelerinin bulunduğu 8 ayrı internet sitesinde yer alan habere 5651 sayılı Yasa’nın 9/3 maddesi gereğince erişim engeli getirilmişti.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına gönderilmek üzere, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına şikayet dilekçesini veren İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan, CHP Milletvekili Erkek’in iddialarını haberleştiren internet sitesi ve gazetecinin cezalandırılmasını istedi. Horasan, www.canakkalememleket.com isimli siteden şikayetçi olduğunu belirterek, “Terörle Mücadele Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca ilgili sitenin sahibinden, müdüründen, en son haberi yapan Seçkin Sağlam isimli kişiden şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

Rakı masasında Rabia işaretli haberlere erişim engeli

www.evrensel.net