Arınç damadını savunmak için İlhan Cihaner’i anımsadı!

Bülent Arınç damadı için 'mahrem imam' iddialarına cevap verirken İlhan Cihaner'i hatırladı, tanık gösterdi!

Hükümetin Eski sözcüsü Bülent Arınç, Gülen cemaatine yönelik soruşturması nedeniyle makamı 'FETÖ’cü savcı ve polislerce basılıp, tutuklanan dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve halen CHP milletvekili olan İlhan Cihaner’i tanık gösterdi. Arınç Cihaner’in tutuklandığı dönem FETÖ’cü savcı, polis ve gizli tanık Efe’ye sahip çıkmıştı. Bülent Arınç, aynı gizli tanık, damadı Ekrem Yeter’in ‘Mahrem İmam’ olduğunu iddia edince çark etti. Arınç, gizli tanık Efe’nin yalancı, iftiracı olduğuna İlhan Cihaner’İ tanık gösterdi.

DAMADA ‘MAHREM İMAM’ İDDİASI

Arınç’ın ‘Türkiye’nin bağırsaklarının temizlenmesi’ olarak nitelendirdiği Ergenekon ve Balyoz davalarının ‘gizli tanığı Efe’, verdiği bir ifadede Arınç’ın tutuksuz yargılanan damadı Ekrem Yeter’in ‘FETÖ’nün mahrem imamı olduğunu’ söyledi.

Arınç, bu ifadeler üzerine Twitter’dan “Gizli Tanık Efe olarak bilinen Bayram Bozkurt’un, damadım Ekrem Yeter hakkında ‘mahrem imam’ vb şeklindeki yalan, iftira ve saçmalıklarını haber yapan medya kuruluşları! Buyrun, gizli tanık, açık müfteri Bayram Bozkurt kimmiş dinleyin” mesajını yazarak RS FM’de Yavuz Oğhan’a konuşan İlhan Cihaner’in ses kaydını paylaştı.

Arınç’ın savcıları ve hakimleri için “Onlara bütün Türkiye’nin demokrasi adına büyük bir borcu var” dediği Ergenekon davasında tutuklanan Cihaner’in konuşmasını paylaşması dikkat çekti.

CİHANER’İN ODASININ BASILMASINI BÖYLE ANLATMIŞTI

Ergenekon davası kapsamında Erzincan Başsavcılığı makamı basılarak gözaltına alınan Cihaner’in evinde yapılan aramada kızının çizgi film CD’lerine dahi el konulmuştu.

Arınç, olaydan sonra Cihaner’in makamının basılmadığını savunmuş ve şunları söylemişti: “O yer mahkeme içinde bir odaysa ‘Burayı bastı’ denmez. Türkiye’de en önemli televizyon kanallarından birisi (NTV) bunu bilerek istismar ediyor. ‘Başsavcılık basıldı’ diyor, ‘Adliye basıldı’ diyor. Tuh sana, böyle basılma olmaz. Bu çok terbiyesiz. Onun yapması gereken şudur: ‘Başsavcının iş yerinde arama yaptı.’ Ama Berduş dilinde nedir basmak? Ama bunlar darbe geleneğinden geldiği için hep basmaya alışmışlar. Ama kafaları basmıyor hala, Türkiye’de çok şeyler değişti.” (ANKARA)

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