Süt izni süresi eşitlenmeli

Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin süt izni haklarının eşitlenmesi için kanun teklifi verildi.

CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı kamu ve özel sektör de çalışan annelerin süt izni haklarının eşitlenmesi konusunu kanun teklifiyle Meclis gündemine taşıdı.

Çocuğun psikolojik ve biyolojik gelişiminde anneye olan ihtiyacının tartışılmaz bir gerçek olduğunu belirten Basmacı, “Kamuda görevli devlet memuru anneler ile özel sektör çalışanı anneler arasındaki süt izni sürelerinin ve çocuğun bakımında gerekli olan ücretsiz izin farklılıkları özel sektör çalışan anneleri mağdur etmektedir” dedi.

Kamuda çalışan anneler için yasal süt izni süresinin ilk altı ay 3 saat, ikinci 6 ay 1.5 saat olduğunu hatırlatan Basmacı, “Ancak bu durum özel sektör çalışanlarında ve işçilerde ilk bir yıl 1.5 saattir ve bu büyük bir haksızlıktır. Verilen bu izinlerin yetersiz olduğu kanaatindeyim” dedi.

CHP’li Basmacı “Özel sektör çalışanlarının ücretsiz izin haklarının bulunmaması da çok trajiktir. Bir taraftan aile geçimine katkıda bulunmaya çalışan diğer taraftansa çocuğunu büyütmeye çalışan anneler için büyük bir haksızlıktır ve bu durumda eşitlik kavramından söz etmek mümkün değildir. Bu konuda bir eşitleme yapılmasının çalışan anneler adına önemli bir gereklilik olduğunu düşünüyorum” çağrısında bulundu. (ANKARA)

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