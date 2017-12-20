HDP İzmir İl Eş Başkanı: Gözaltılara rağmen ayaktayız

HDP İzmir İl Eş Başkanı Semra Uzunok, gözaltı ve tutuklamalara rağmen parti olarak dimdik ayakta olduklarını söyledi.

Eda AKTAŞ

İzmir

İzmir'de HDP'ye yönelik yapılan baskı ve operasyonlara ilişkin görüştüğümüz İl Eş Başkanı Semra Uzunok, gözaltı ve tutuklamalara rağmen parti olarak dimdik ayakta olduklarını söyledi.

7 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye genelinde Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik baskı ve yıldırma politikası uygulanmaya başlandı. Özellikle 1 Kasım seçimlerinden sonra artan baskı ve operasyonlarla HDP Eş Genel Başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları başta olmak üzere Türkiye genelinde 6 bine yakın yönetici kadrosu tutuklandı. İzmir'de ise son bir yılda HDP yöneticisi ve üyesi olan 3 bin 500 kişi gözaltına alındı, 2 bine yakın insan ise tutuklandı. Daha çok sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" iddiası ile gözaltılar ve tutuklamalar gerçekleştirildi.

Son olarak salı günü HDP yönetici ve üyelerine yönelik sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek birçok ilçede düzenlenen operasyonla 55 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili görüştüğümüz HDP İzmir İl Eş Başkanı Semra Uzunok, "Son yapılan operasyon ile iki yöneticimiz dışında parti üyesi olan, hatta üye bile olmayan parti sempatizanı 55 kişi gözaltına alındı" diyerek baskı ve korku politikası ile HDP'nin güçsüzleştirilmeye çalışıldığını söyledi. Gözaltına alınan 55 kişinin 24 saat boyunca avukatlar ile görüştürülmediğini ifade eden Uzunok, gözaltılar yapılır yapılmaz savcının 7 günlük gözaltı süresi aldığını da söyledi.

Özellikle sosyal medya paylaşımlarının bahane edildiğini belirten Uzunok, "Birbirine benzemeyen birbiri ile ilişkisi olmayan bir yığın insanı aynı dosyada yargılayabiliyorlar. Daha çok sosyal medya operasyonları yapılarlar, çünkü ispatlanır bir şey değil. Deniz Gezmiş, Mahir Çayan fotoğrafını paylaşmaktan tutun her hangi bir ölümün arkasındaki duygularınız bile onların gözünde suç teşkil ediyor" dedi.

'BASKI ARTTIKÇA PARTİYİ SAHİPLENME ARTIYOR'

Demokratik siyasetin önemine vurgu yapan Uzunok, "Eğer demokratik siyasetin önü kesilirse bu ülkede daha büyük kaos ortamının olacağını biliyoruz. O yüzden HDP'ye yapılan baskılar aslında her geçen gün boşa çıkıyor. Biz çok net gözleyebiliyoruz ki baskı arttıkça partiyi sahiplenmede artıyor. Bununda bir sonu gelecek. Biz kaybetmiyoruz, yönetimlerimizde eksilme oluyor. Alınan her arkadaşımızın yerine herkes bir adım daha öne çıkarak onun yerini dolduruyor. İl ve ilçe kongrelerimizi bitirdik. 11 Şubat'ta olacak genel kongremize hazırlanıyoruz. Demokratik siyasetin hakkını vermeye çalışıyoruz. Bütün ezilenlerin, ötekileştirilenlerin, kadınların, gençlerin partisi HDP dimdik ayakta" şeklinde konuştu.

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