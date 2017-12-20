Hakan Atilla davasında müzakereler yarın devam edecek

ABD'deki davada karar verecek jüri üyeleri, bugün 4 saat süren müzakerelerin ardından görüşmeleri yarın sürdürmek üzere mahkemeden ayrıldı.

Reza Zarrab’ın itirafçı olması sonrası tek tutuklu sanık olarak ABD'de "İran yaptırımlarını delme" suçundan yargılanan Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları, davanın düşürülmesi için ikinci kez talepte bulundu. Ancak yargıç Richard Berman, talebi reddetti. ABD hukukuna göre; ceza davalarında jüri üyelerinin oybirliğiyle karar alması gerekiyordu. Jüri üyeleri yemin ettikten sonra müzakerelere geçildi. Jüri üyeleri mahkemeden ayrıldı. Karar bugün çıkmadı.

Avukatlar "Atilla’nın kendini savunma hakkını ihlal edildiğini" savundu; bu nedenle davanın düşürülmesini istedi. Atilla’nın bu yöndeki ilk talebi reddedilmişti.

Yargıç Berman, Atilla'nın suçlu mu yoksa masum mu olduğunu değerlendirecek olan jüri üyelerine bilgi veriyor. Yargıç Berman’ın, eski polis Hüseyin Korkmaz ve sunduğu kanıtları ima ederek söyledikleri dikkat çekti.

Berman jüri üyelerine, ‘dava dosyasına giren kanıtların edinilme biçimine onay vermedikleri gerekçesiyle bu kanıtları gözardı edemeyeceklerini’ söyledi. Gazeteci Adam Klasfeld, bu sözlerin Korkmaz’ın ifadesinde anlattıkları açısından önem taşıdığı yorumunu yaptı.

Korkmaz’ın Türkiye’de hapis yattıktan sonra ABD’ye giderken 17 Aralık soruşturmasına ait bazı bilgileri yanında götürmesi tartışma yaratmıştı. Türkiye Korkmaz’ın ABD’den iadesini isterken, eski polisin annesi ve babası hakkında da bugün tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Tanıklık yapan Korkmaz’ın anne babasına yakalama kararı

17 ARALIK SORUŞTURMASI SORUSU SORULMUŞTU

Savcılık dün Atilla’ya sorular sorarken, 17 Aralık soruşturmaları sonrasında Halkbank’ta iki soruşturmanın yapıldığını belirtmişti. Savcı Denton, bunlardan birinde Mehmet Hakan Atilla’nın İran yaptırımlarını delmekten suçlu bulunduğunu savunmuştu. Atilla’nın avukatları ise bu iddiaya iki sebepten ötürü itiraz etmişti.

Atilla’nın avukatı Fleming itirazında, savcılığın bu soruşturmayı doğrudan sorgu sonrasında gündeme getirmesinin prosedür hatası olduğunu savunmuştu. Yani Fleming, söz konusu kanıtın müvekkilini kendisinin doğrudan sorgulamasından önce mahkemeye sunulmuş olması gerektiğini, kendisinin de Atilla’ya bu konuda soru sorabilmiş olması gerektiğini vurgulamıştı.

Fleming ikinci itirazı ise Halkbank’taki bu soruşturmaya ilişkin bilgilerin nasıl edinildiği ile ilgiliydi Avukat, “İkinci olarak şuna inanıyorum ki, bu rapor kaçak olan bir kişiye ait… Ve kulaktan dolma bilgilerle dolu” demişti.

Avukatların bu itirazı yargıç Richard Berman tarafından kabul görmüş ve dava dosyasından çıkarılmıştı. Avukatlar bugün de davanın düşürülmesi talebi geldi. Avukatlar "Atilla’nın kendisini suçlayan kişiye yanıt verebilme yönündeki anayasal hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle" davanın düşürülmesini istedi.

MÜZAKERELER YARIN DEVAM EDECEK

Atilla hakkında kararı vermesi beklenen jüri üyeleri, bugün 4 saat süren müzakerelerin ardından mahkemeden ayrıldı.

Karar bugün açıklanmayacak. Müzakereler yarın devam edecek. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2017 02:23

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