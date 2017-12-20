'Hırsız Katil Erdoğan' sloganına beraat

‘Hırsız Katil Erdoğan’ sloganından haklarında dava açılan TMMOB dönem sözcüsü Melih Yalçın ve oda üyesi Devrim Cem Erturan beraat etti.

‘Hırsız Katil Erdoğan’ sloganını attıkları için haklarında Cumhurbaşkanı'na hakaret davası açılan TMMOB dönem sözcüsü Melih Yalçın ve oda üyesi Devrim Cem Erturan beraat etti.

TMMOB İzmir tarafından, AKP hükümetinin Torba Yasa hazırlığına yönelik tepki göstermek amacıyla 12 Şubat 2015 tarihinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesinde gerçekleştirilen basın açıklamasından ‘Hırsız, Katil Erdoğan’ sloganı attıkları gerekçesiyle haklarında 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' iddiasıyla dava açılan TMMOB Dönem Sözcüsü Melih Yalçın ve oda üyesi Devrim Cem Erturan bugün görülen bugünkü duruşmada karar çıktı.

İzmir Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 9. duruşmada hakim kararını açıkladı. Yalçın ve Erturan savunmalarında, davaya konu olan basın açıklamasını Makina Mühendisleri Odası ve üst birlikleri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin örgütsel yapısına ve meslek alanlarına yönelik saldırı anlamı taşıyan bir Torba Yasa’nın hazırlık çalışmalarına karşı mesleklerine, meslek örgütlerine ve ülkelerine olan sorumlulukları nedeniyle gerçekleştirdiklerini ve söz konusu sloganı hakaret kastı ile atmadıklarını, Cumhurbaşkanı’nın söylem ve icraatlarına karşı politik eleştiri amacıyla attıklarını beyan ettiler.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ'

Yalçın ve Erturan, eylemliliklerinin Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarında özel bir önem atfedilen “ifade özgürlüğü” bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraatlarını talep ettiler.

'GÖRÜNTÜLER HUKUKA UYGUN DEĞİL'

Sanık avukatları da, kolluk kuvvetlerinin dava açılmasına dayanak yapılan görüntü kayıtlarının usule uygun olmadığını belirterek, bunların delil olarak kabul edilmemesi gerektiğini, siyasetçilere yönelik eleştirilere izin verilen sınırların özel kişilere nazaran daha geniş olduğunun gerek iç hukukumuzda, gerekse uluslararası mahkeme kararlarında yerleşmiş bir ilke olduğunu hatırlattılar ve müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler.

HAKİM SAVUNMAYI HAKLI BULDU

Savunmaların ardından duruşmaya 5 dakika ara veren hâkim ardından delillerin hukuka uygun olmayan bir şekilde elde edildiğine kanaat getirerek, Melih Yalçın ve Devrim Cem Erturan’ın beraat kararı verdi. (İzmir/EVRENSEL)

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