Bolivya’da tıpçı isyanı: Hekimler bir aydır grevde

Bolivya’da meslekleriyle ilgili yasal düzenlemeleri protesto eden hekimler ve tıp öğrencilerinin yürüyüşüne polis saldırısı sonrasında çatışma çıktı.

Bolivya’da hekimler ve tıp öğrencileri, meslekleriyle ilgili yasal düzenlemeleri protesto etmek için bir aydır grevde. Grev boyunca çeşitli protesto gösterileri düzenleyen hekim ve öğrencilerin dün La Paz kentinde düzenledikleri kitlesel yürüyüşte ise polis saldırısı sonra çatışma çıktı.

CEZA YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE TEPKİ

Ülkedeki tıbbı isyanın nedeni ise hükümetin geçtiğimiz ay ceza kanununda değişiklik yaparak “tıbbı yanlış uygulama/malpractice” durumunda hekimlerin meslekten men edilmeleri ve 2 ila 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermesi.

Mesleklerini uygulayamaz hale geleceklerini belirten hekimler ve hekim adayları, sağlık sendikalarının öncülüğünde 23 Kasım’da süresiz grev ilan ettiler.

YÜZ BİNLERCE HEKİM GREVDE

Devlet Başkanı Evo Morales ve hükümeti ise hekimleri işten atmakla ve “Kübalı doktorları” grev kırıcılar olarak getirmekle tehdit etti. Ancak tehditlere rağmen grev ülkenin birçok hastanesinde devam ediyor. Bolivya basınına göre greve ülke genelinde en az 800 bin hekim katılıyor ve son bir ayda yaklaşık 8 bin ameliyet grev nedeniyle ertelendi.

POLİS GAZ BOMBALARIYLA SALDIRINCA

Önceki gün La Paz kentinde sokağa çıkan binlerce hekim ve tıp fakültesi öğrencisi ise Murillo Meydanı’na yürümek istedi. Polis yürüyüşe gaz bombalarıyla saldırınca çatışma çıktı. Hekimler ve öğrenciler polise taşlarla yanıt verdiler. Bazı hekimlerin sapanla taş attığı görüntüler de basına yansıdı. Birçok hastanede hastaların da hekimlerin eylemine destek verdiği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDEN DİYALOG ÇAĞRISI

Bu arada Birleşmiş Milletlet (BM) de sağlık grevi ile ilgili endişelerini dile getirdi. BM, Bolivya hükümetine halkın sağlığını etkileyen soruna çözüm bulunması için hekimlerle diyalog başlatma çağrısı yaptı.

(DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 16:27

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