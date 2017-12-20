KESK’li kadınlar: 2018 Bütçesi kadın düşmanı

Diyarbakır’da KESK’li kadınlar, Meclis Genel Kurulu’nda tartışılan 2018 bütçesinin ayrımcılığı derinleştireceğine dikkat çekti.

Meclis Genel Kurulu’nda tartışılan 2018 bütçesinin ayrımcılığı derinleştireceğine dikkat çeken KESK’li kadınlar, “AKP’nin cinsiyetçi öze dayanan, sermaye, savaş ve darbe bütçesini teşhir etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Diyarbakır Şubesi Kadın Meclisi, Meclis Genel Kurulu’nda tartışılan 2018 Merkezi Yönetim Bütçesi’ne ilişkin Eğitim Sen 1 No’lu Şubede basın toplantısı düzenledi. KESK’li kadınlar adına açıklamayı Eğitim Sen Şube Sekreteri Mizgin Yavuz, bütçenin ayrımcı yönlerine dikkat çekti.

‘TÜRKİYE CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE 131’İNCİ SIRADA’

Yavuz, bütçenin toplumsal cinsiyet eşitsizliğin ve kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiği bir ortamda görüşüldüğünü vurguladı. Yavuz, 2017 yılı Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre, Türkiye’nin cinsiyet eşitliğinde 144 ülkenin içerisinde 131’inci sırada olduğunu hatırlatarak, ekonomide 128’inci, eğitimde 101’inci, sağlıkta 59’uncu, siyasetteki cinsiyet eşitliğinde ise 118’inci sırada yer aldığını ifade etti.

‘KADIN DÜŞMANI BÜTÇE’

Yavuz, AKP hükümetinin 2018 yılı bütçesinin sadece emek, barış ve demokrasi düşmanı değil, aynı zamanda kadın düşmanı bir bütçe olduğuna vurgu yaptı.

‘KADINI YÖNELİK MADDELER KAĞIT ÜZERİNDE KALIYOR’

Bütçe gelirlerinin toplanması ve harcama süreçlerinde eşitsizliğin yeniden nasıl üretildiğini ortaya çıkarmak için, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) yapılması gerektiğini dile getiren Yavuz, Meclis Başkanlığı’nın ilk kez 2013-2017 Stratejik Planı'nda ''kurum bünyesinde kadınların çalışma hayatındaki sorunlarına ilişkin duyarlılığı ve farkındalığı artırmayı gözetmek'' ilkesine yer verilmesine rağmen, söz konusu ilkenin kağıt üzerinde kaldığına ve hazırlanan bütçelerde bu ilkeye uygun hiçbir adımın atılmadığını ifade etti.

‘KADIN BAKIŞ AÇISI DAHİL EDİLMEMİŞTİR’

Bütçenin her aşamasında söz söyleme, yetki kullanma ve karar alma hakkının siyasal iktidarın tekelinde toplandığını belirten Yavuz, şöyle devam etti: “Yaratılan eşitsizliklerden en fazla etkilenen kesim olan kadınlar da sürecin dışında tutularak, bütçenin gerek hazırlanma, gerekse uygulama süreçlerine ‘kadın bakış açısı' dahil edilmemiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak bir yana, mevcut eşitsizliği daha da derinleştirmeye dönük yeni adımlar atılmıştır. 2018 bütçesi; kurumsallaşan yapılarıyla erkek egemen sistemi daha fazla güçlendirmeyi esas alan, kadınları, emekçileri, farklı cinsel yönelimleri, farklı inançları ve ayrımcılığa uğrayan toplumsal kesimleri görmezden gelen, ayrımcılığı derinleştirecek bir bütçedir.”

‘SAVAŞ HARCAMALARI ARTMIŞTIR’

Savaş ve çatışma ortamının kadına yönelik sistemli şiddeti, taciz ve cinsel saldırıyı arttırdığının görmezden gelindiğini sözlerine ekleyen Yavuz, “Güvenlik ve savunma adı altında yapılan savaş harcamaları artırılmıştır. Buna karşın kadınların sosyal yaşama katılımı için çok kritik olan eğitim, harcama ve yatırımlarının, yine kadınlar için çok önemli olan sağlık harcamalarının ve yatırımlarının payı düşürülmüştür” diye konuştu.

‘SAVAŞ BÜTÇESİNİ TEŞHİR EDECEĞİZ’

Kadınlar olarak, savaşa, ranta ve yağmaya kaynak aktarma üzerine kurulu OHAL bütçesini kabul etmeyeceklerini yineleyen Yavuz, cinsiyetçi öze dayanan, sermaye, savaş ve darbe bütçesini teşhir etmeye devam edeceklerini söyledi. (Diyarbakır/MA)



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