Aslı Erdoğan’a Simone-de-Beauvoir Kadın Hakları Ödülü

Almanya’nın feminist kadın dergisi 'Emma'nın 2018 Yılı Simone-de-Beauvoir Kadın Hakları Ödülü’ne Yazar Aslı Erdoğan layık görüldü.

Almanya’nın feminist kadın dergisi “Emma”, 2018 Yılı Simone-de-Beauvoir Kadın Hakları Ödülü’ne Yazar Aslı Erdoğan layık görüldü.

Derginin Köln kentindeki merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan “Türkiye’de özgürlüğün ikonu” diye nitelendirilerek yazarın “savaşını sözcükler aracılığıyla verdiği” belirtildi.

Emma dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Alice Schwarzer, Simone-de-Beauvoir Kadın Hakları Ödülü’nün seçici jüri üyeleri arasında yer alıyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, 2008 yılında hayata geçirilen ve bu yıl 11’incisi verilecek ödül, 1908-1986 yılları arasında yaşamış olan Fransız Yazar, Filozof ve Feminist Simone de Beauvoir’ın 110’uncu doğum gününün ertesi günü, 10 Ocak’ta Paris’te Aslı Erdoğan’a takdim edilecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 14:36

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