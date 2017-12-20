Tanrıkulu zırhlı aracın çarptığı çocuğu sordu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şırnak’ta zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Umut Ö.’yü Başbakan’a sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şırnak’ta zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Umut Ö.’yü Başbakan’a sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şırnak’ta zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Umut Ö.’yü Başbakan’a sordu. Tanrıkulu, olaya ilişkin herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığının ve bugüne kadar bu tarz olaylarda kaç kişinin yaşamını yitirdiğinin yanıtlanmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şırnak’ın İdil ilçesinde bir zırhlı aracın 4 yaşındaki Umut Ö.’ye çarparak ağır yaralaması hakkında, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Başbakan Yıldırım’a, Umut Ö.’ye çarpan araçta bulunan polisler hakkında idari ve adli soruşturma açılıp açılmadığını soran Tanrıkulu, şayet açıldıysa “Polislerin ifadesinin içeriği nedir?” dedi. Tanrıkulu, olaydan sonra tutulan tutanağın içeriğinin ve saatinin de belirtilmesini istedi. Son 5 yılda polis ve askeri araçların karıştığı kazalarda kaç kişinin yaşamını yitirdiğini veya yaralandığını soran Tanrıkulu, bu olayların ayrıntılı dökümünün de açıklanmasını istedi. Tanrıkulu, polis ve askeri araçların karıştığı olaylar nedeniyle açılan adli ve idari soruşturmaların sonuçları nedir? Kaç olay takipsizlik kararıyla sonuçlanmış, kaç olay sonucunda dava açılmıştır? Davaların dökümü ve sonuçları nedir?” dedi. (Ankara/EVRENSEL)



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