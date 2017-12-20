'2018 bütçesi kadına düşmana bir bütçe'

KESK İzmir Kadın Meclisi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da artıracağını belirttikleri 2018 bütçesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

TBMM Genel Kurulunda 10 gündür devam eden 2018 bütçe kanun tasarısı görüşmeleriyle ilgili KESK İzmir Kadın Meclisi, basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bütçenin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da arttırdığı ifade edilirken AKP'nin cinsiyetçi öze dayanan, sermaye, savaş ve darbe bütçesinin kabul edilmeyeceği dile getirildi.

Tüm Bel Sen İzmir Şubesi'nde gerçekleşen basın toplantısında metni okuyan Kadın Yürütmesinden Eylem Tunalı, hükümetin aldığı kararlara toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmalarına başlamadığını belirterek "Yaratılan eşitsizliklerden en fazla etkilenen kesim olan kadınlar da sürecin dışında tutularak, bütçenin gerek hazırlanma, gerekse uygulama süreçlerine ‘kadın bakış açısı' dahil edilmemiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak bir yana, mevcut eşitsizliği daha da derinleştirmeye dönük yeni adımlar atılmıştır. Kadına yönelik ayrımcı zihniyet, eşitlik karşıtlığı bütçelere de yansımıştır" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinin yüzde 4'ten yüzde 3,5'a indirildiği bilgisini veren Tunalı şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi, kadınların şiddet, düşük ücretli ve güvencesiz çalışma, istihdama ve kamusal hizmetlerde erişimde ayrımcılık vb. temel ihtiyaçlarına gerekli çözüm üretmekten uzak bir bütçe olma niteliğini korumaktadır. Çünkü bakanlık bütçesinin 20 milyar 519 milyon lirası yani yğzde 84'ü sosyal yardımlara ayrılmıştır. Üstelik sosyal yardımlara ayrıldığı söylenen bu pay adil dağıtılmadığı gibi, başka alanlardaki açıkları kapatmak için kullanılmaktadır."

'CİNSİYET KÖRÜ BİR BÜTÇE'

Bütçede ayrımcılıkla karşılan kadınların yaşadığı eşitsizlikleri gidermeye yönelik en küçük bir adım dahi atılmadığını da ekleyen Tunalı "Sonuç olarak Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe yaklaşımının hiçbir izinin görülmediği, cinsiyet körü bir siyasal metin oluşturulmuştur. AKP Hükümetinin 2018 yılı bütçe tasarısı bu haliyle tıpkı öncekileri gibi sadece emek, barış ve demokrasi düşmanı değil, aynı zamanda kadın düşmanı bir bütçedir. KESK'li kadınlar olarak savaşa, ranta ve yağmaya kaynak aktarma üzerine kurulu OHAL bütçesini kabul etmiyoruz. Yıllardır yürüttüğümüz emek ve demokrasi mücadelemizin, kadının eşitlik ve özgürlük mücadelemizin gereği olarak iş yerlerimiz başta olmak üzere, AKP'nin cinsiyetçi öze dayanan, sermaye, savaş ve darbe bütçesini teşhir etmeye devam edeceğiz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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