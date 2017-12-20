Enes Kanter için 4 yıla kadar hapis istendi 

Enes Kanter hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi

Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen basketbolcu Enes Kanter hakkında farklı tarihlerde birden fazla kez Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. Kanter'in 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, İstanbul Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Enes Kanter'in sosyal paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlarına yer verildi. İddianamede, Kanter'in yayınladığı mesajla Cumhurbaşkanı'nı tahkir ve tezyif ettiği kaydedildi.

İddianamede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Yargıtay İçtihatları'na göre sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu belirtilirken, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 1 Kasım 2017 günü soruşturma izni vermesi üzerine Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

İddianamede Kanter'in 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenirken, suçun aleni işlendiği gerekçesiyle cezanın altıda biri oranında artırılması talep edildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (HABER MERKEZİ)



www.evrensel.net