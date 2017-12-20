Star Rafineri İlk İnşaat işçileri işbaşı yapmadı

Azerbaycan SOCAR şirketine ait Star Rafineri İlk İnşaat işçileri ücretleri ödenmediği için kart bastıktan sonra işbaşı yapmadı.

Azerbaycan SOCAR şirketine ait Star Rafineri İlk İnşaat işçileri ücretleri ödenmediği için kart bastıktan sonra işbaşı yapmadı. İşçiler, çalışma alanına giderek beklemeye başladı. Şefler duruma müdahale etmeye çalışsa da işçiler ücretler yatmadan çalışmayacağını söyledi.Edinilen bilgilere göre şefler ücretlerin cuma günü elden verileceğini söyledi. Ancak bir haftadır ücretlerinin yatırılmasını bekleyen işçiler Cuma gününü beklemeyeceklerini ve ücretleri elden kabul etmeyeceklerini söyledi. Ücretlerin yatırılmadığı takdirde, işçiler cuma günü “toolbox” denilen toplantıya gelerek orada bekleyecek.

İşçiler ücretlerin zamanında 15'inde yatmasini istiyor ve elden almayı kabul etmiyor. Şirket işçilere sözleşmede "Her ayın 13 ile 20'si arasında ödenir" ibaresinin olduğunu söylüyor. Şirket buna rağmen ödeme yapmadı ve her ay ödemeler gecikiyor. Şirket ayrıca fazla mesaileri de elden ödeyerek primi düşük gösteriyor. (İzmir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 18:39

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