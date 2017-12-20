Cezaevinde sansür: Mektup makaslandı geriye üç cümle kaldı

Tekirdağ F Tipi’nde kalan Ümit Akgümüş’ün gönderdiği mektup makasla sansürlendi mektuptan geriye üç cümle kaldı.

Selman GÜZELYÜZ

Tekirdağ F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Ümit Akgümüş’ün gönderdiği mektup, okuma komisyonunun makaslı sansürüne uğradı. İlk defa uygulanan yöntem sonucunda mektuptan geriye üç cümle kaldı.

Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ümit Akgümüş tarafından Gazeteci-Yazar Hüseyin Aykol’a gönderilen mektup, daha önce hiç görülmemiş bir yöntemle sansüre uğradı. Yaklaşık 25 yıldır cezaevlerinde hak ihlallerini köşesine taşıyan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi yazarı Hüseyin Aykol'a ulaştırılmak istenen mektup, komisyon üyeleri tarafından makasla kesildi. Komisyon, sadece mektubun selamlaşma faslını zarfın içine koyarak postaya verdi.



Mektubun Aykol’a ulaştığı kadarı şöyle: “İyi olmanızı diliyor saygı ve selamlarımı yolluyorum. Durumunuz sağlığınız her açıdan iyi olsun öncelikle. Yaşam ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”

‘SANSÜRÜN ZİRVE YAPTIĞI ÖRNEK’

Gazeteci-yazar Aykol, “İlk defa böylesi bir sansür uygulaması ile karşı karşıya kaldım” dedi. Aykol, şunları söyledi: “Mektuplar cezaevleri komisyonu ya da eğitim komisyonu denilen bir kurul tarafından okunur. Sonra içinde uygunsuz ifadeler var ise geri gönderilir. Bu uygunsuz ifadeler hakkında soruşturma açılır göndericiye. Ya da sadece mektubun içinde birkaç cümlenin üstü karalanır. Ama bugün gelen bu mektupta, selam faslı dışında mektubun tüm ifadeleri uygun görülmemiş ki, makasla mektup yüzde 90 oranında iptal edilmiş. Sadece iki ya da üç satırın gönderilmesi şimdiye kadar ki uygulanan sansürlerin zirve yaptığı bir durum.”

HUKUK SÜRECİNİ KESMİŞLER

Aykol, mektupta komisyona göre “uygunsuz ifadeler” olması durumunda bir hukuk süreci başlatılması gerektiğini belirterek, “Normalde mektubu gönderdiğinde olduğu gibi göndermek gerekiyor. Göndermediğinde de göndermemeni gerektiren soruşturmayı başlatman lazım. Bu soruşturma yüzde 100 disiplin cezasıyla sonuçlanacak da değil. Sonuçlansa dahi itiraz edilecek. Bu anlamda hukuk süreci başlar. Yani bu hukuk sürecine de girmemek için büyük ihtimalle de bu hukuk sürecini de kaybedeceklerini düşündüklerinden olsa gerek böylesi bir uygulamaya gitmişler” diye konuştu. (Ankara/MA)

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