Tutuklu Tanış: Kelepçeli diş ameliyatında bileğim kırıldı

Epilepsi hastası tutuklu Rıdvan Tanış gönderdiği mektupta, kelepçeli alındığı diş ameliyatı sırasında bileğinin kırıldığını anlattı.

Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Rıdvan Tanış, cezaevinde yaşadığı bir dizi hak ihlalini kaleme aldığı mektup ile duyurdu. Tanış, insan hakları savunucularına hitaben yazdığı mektupta, kelepçeli muayeneye zorlandığı için yaralandığını belirtti.

‘MEKTUBU YAZARKEN NÖBET GEÇİRDİM’

Siyasi tutuklu Tanış, gönderdiği mektupta yaşadıklarını şu şekilde aktardı: “(…) üst satırı yazıyorken sara nöbeti tuttu beni. Acile çıkarıldım, yüzeysel bir muayeneden sonra odaya gönderildim. Gerçekten de öyle bir kaosun içinde yaşıyoruz ki hangi gün bize ne olacağı belirsizdir. Değerli arkadaşlar, bu hafta dilekçe vermiştim hem diş doktoruna hem revir doktoruna görünmek ve hastane sevkimi yapmak için. Kelepçeli bir şekilde diş ameliyatı olmaktan başka çarem de yok. Geçen ay (…) bu olayla (yaptırım) karşılaştım ve ameliyat esnasında hem kriz geçirdim hem de sol bileğimi kırdım. Çünkü elimde kelepçe vardı. Beni revire çıkarmıyorlar ve şöyle diyorlar ‘sen ilaçlarımı almıyorum demişsin’ Bunu diyen gardiyanlardır. Beni revire çıkamıyorlar diye ilaçlarımı almadığım doğrudur.



(…) Değerli arkadaşlar, size bir nüsha heyet raporumu göndereceğim. Burada tedavi diye bir şey yok. Bunu tüm içtenliğim ve saflığımla belirtiyorum. Ölüme terk etmekten başka bir ad konulamaz. Raporumda benim devamlı bir nöroloji doktorunun gözlemi altında tutulmam istenmiş. En hafif deyimle el insaf yahu! Siz de insan evladısınız, evet düşman olarak tutulmuşuz ama tutsaklığın da esirliğin de hukuku var.



Vücudum el, baş ve ayak titriyorlar. Tam olarak emin değilim ama belirtiler parkinson hastalığını gösteriyor. Bir de ben kurum psikolog-sosyal çalışmacı, 1’inci ve 2’inci müdürlerle görüştüm, kas gevşemesi için lastik ve 2 kilogram kum torbası yazdırdım revirde. Ama kendi paramla istememe, almama rağmen alıp medikalden tarafıma bilinçli olarak almıyorlar ve hep erteleme…”

HASTANEDE KALABİLİR RAPORU

24 yaşında olan Tanış’ın Sağlık Kurulu Raporu’nda epilepsi ve astım olduğu yazılıyor. Raporda, “tek başına cezaevinde kalabilir” kararı verildi. Ayrıca doktor kararında, “Hastada yeterli tedavi edilmemiş epilepsi olup, düzenli ilaç kullanımı ve düzenli poliklinik kontrolleriyle nöroloji uzmanını olduğu meskende takibi yapılabilir, hastanın tedavisi nöbetsizlik sağlanması yıllar” ifadelerini dikkat çekti. Tanış, mektubunda düzenli olarak hastaneye gidemediğini, hastaneye sevk için aylarca bekletildiklerini ve ilaç alımlarında sorun yaşadığının altını çizdi.

‘KELEPÇELİ MUAYENE İLE TIBBİ HİZMET YAN YANA GETİRİLEMEZ’

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Sekreteri Metin Bakkalcı, kelepçeli muayene dayatmasının insanlık onuruna aykırı olduğunu hatırlatarak, söz konusu olayın yaşanmasında payı olanlar hakkında etkin bir soruşturmanın başlatılması gerektiğini söyledi.



Bakkalcı, şunları söyledi: “Tüm cezaevlerindeki mahpuslar için tutuklu olsun, hükümlü olsun sağlık hakkına erişim hakkı tüm insanlar için geçerli olan ilkedir. Esas olarak hiçbir farklılığın olmaması gerekir. Sonuç olarak nitelikli bir sağlık hakkına erişim, insanlık onuru açısından kelepçeli muayene kural olarak akla gelecek bir durum değildir. Hiçbir koşulda kelepçe ile muayene ve bir tıbbi hizmeti yan yana getirilemez. Bu durum son derece berraktır. Kelepçeli muayene tıbbi işlemini yan yana getirme ortamını sağlayanlar hakkında derhal bir soruşturma başlatılmalıdır. Hiçbir şey buna gerekçe olamaz. Kelepçe ile tıbbi hizmet yan yana getirilemez.” (Ankara/MA)



www.evrensel.net