Kayyımların yönettiği belediyelere 'usulsüzlük' incelemesi

Kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir ve Kayapınar Belediyesi'sinde soruşturma: ‘Halkın iradesini hiçe sayma politikası iflas etmiştir’

Serpil BERK

Diyarbakır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kayapınar Belediyesine KHK ile atanan kayyımların açmış olduğu ihalelerin Ankara’dan gönderilen müfettişler tarafından incelemeye alındığı iddia edildi. Konuyla ilgili Evrensel’e konuşan kayyım atanmadan önce Kayapınar Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Aydın, belediyeyi teslim ederken borçlarının olmadığını belirterek, “Kayapınar Belediyesinin şuan 100 trilyona yakın borcu var ve hizmet üretmemiştir. Biz İller Bankasından bir kuruş bile almadık ama bakıyoruz alınan ciddi miktarda bir para var ve buna dair bir inceleme yapılacak” dedi. Yaşanan duruma şaşırmayan Aydın, halk idaresinin hiçe sayma politikasının iflas ettiğini belirterek, seçilmiş belediye başkanların göreve iade edilmesi çağrısı yaptı.

Mezopotamya Ajansından Lezgin Akdeniz’in haberine göre kentte bulunan bazı özel şirketlerin Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) ihalelerde usulsüzlük yapıldığı yönünde yaptığı şikayetler üzerine, TBMM’ye bağlı Sayıştay Müfettişleri ve İçişleri Bakanlığına bağlı Mülkiye Teftiş Kurulu müfettişlerinin “Artan şikayetleri incelemek” üzere her iki belediyede incelemelerde bulunduğu öne sürüldü.

Yapılan şikayetlerin, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmet alım ihalelerinde, hazırlanan teknik şartnamenin belirli şirketlere göre hazırlandığı ve bunun haksız rekabete yol açtığı yönünde olduğu bilgisine ulaşıldı.

İHALELER DBP DÖNEMİYLE KARŞILAŞTIRILACAK

Bununla birlikte Büyükşehir Belediyesi ve Kayapınar Belediyesinin bazı projeler için İller Bankasından çekmiş oldukları yüklü miktardaki kredilerin de, müfettişler tarafından mercek altına alındığı belirtiliyor. İncelemeler kapsamında kayyım öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen ihalelerin karşılaştırıldığı öğrenildi.

Görevlendirilen müfettişlerce yapılan incelemelerin daha sonra raporlaştırılacağı belirtiliyor.

9 KAYYIMIN GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

Daha önce İçişleri Bakanlığının “yolsuzluk, iltimas, ihaleye fesat karıştırma, rant”a dair şikâyetleri dinlemek ve raporlaştırmak için gönderdiği müfettişlerin raporlarını bitirmesinin ardından 9 kaymakamın “kayyımlık” görevlerine son verilmişti.

‘KAYYIMLAR BİZİ ŞAŞIRTMADI’

Kayyım atanan belediyelerde ki usulsüzlükleri Evrensel’e değerlendiren kayyım atanmadan önce Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Aydın, belediye teslim ederken Kayapınar Belediyesi’nin hiç borcu olmadığına dikkat çekerek “Kayapınar Belediyesi’nin şuan 100 trilyona yakın borcu var ve hizmet üretmemiştir. Biz İller Bankası’ndan bir kuruş bile almadık ama bakıyoruz alınan ciddi miktarda bir para var ve buna dair bir inceleme yapılacak. Bu tablo halk tarafından beklenen bir sonuçtur. Belediyelerin en büyük denetim merci halktır fakat şuan belediye binaları karakola çevrilmiş durumda. Meclisler feshedilmiş. Halkın iradesi gasp edilmiş. Bu yüzden halkın desteğinden yoksun olan kayyımların icraatları bizleri şaşırtmadı” dedi.

‘SEÇİLEN BAŞKANLAR GÖREVE İADE EDİLMELİDİR’

Mehmet Ali Aydın

“Yüz binlerce oy almış seçilmişlerin belediyelerden dışlanıp, bir çoğunun tutuklandığı bir ortamda zaten sağlıklı bir belediyecilik faaliyeti yapılması söz konusu değildir” diyen Aydın, Halka rağmen halkın iradesini hiçe sayma politikası iflas etmiştir. Bir an önce bu iflas politikasından vazgeçip halkın iradesiyle seçilmiş olan belediye meclislerini ve belediye eş başkanlarını göreve iade etmeli, Kürt sorunun demokratik yolla çözümünü esas almalıdır. Başka türlü karşımıza çıkacak sonuç bugünkü kirlilik ve bataklık politikalarıdır”dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 17:02

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