NBA'de gecenin sonuçları: Bucks, Cavs'i durdurdu

NBA'de Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers'ı sahasında 119-116 yendi. Cavs böylece son 20 maçındaki 2. yenilgisini aldı.

NBA'de Cleveland Cavaliers, son 20 maçındaki 2. yenilgisini Milwaukee Bucks deplasmanında aldı: 116-119.

Maça LeBron James ve Kevin Love öncülüğünde iyi bir başlangıç yapan Cavs, ilk periyodu 34-30 önde geçti. 2. periyotta Bucks'ı hücumda durduramayan Cavaliers, bu dönemde potasında 39 sayı gördü ve devreyi 11 sayı geride kapattı.

Bucks, oyun hakimiyetini 3. çeyrekte de sürdürdü ve farkı 15'e çıkardı.

Son bölümde LeBron James ve Kevin Love'ın kenarda olduğu bölümde Bucks'ı savunmada durduran ve hücumda Dwyane Wade ve Jeff Green'le etkili olan Cavaliers, 20 sayı geriden gelip öne dahi geçti.

Bucks son bölümde Tony Snell ve Giannis Antetokounmpo'nun 3 sayılık oyunlarıyla skoru yeniden lehine çevirdi ve bu sezon Cavs'i ilk kez yendi.

Dengeli bir hücum performansı ortaya koyan Bucks'ta Antetokounmpo 27 sayı 14 ribaunt 8 asist, Eric Bledsoe 26 sayı, Khris Middleton 18 sayı 10 asist, Malcolm Brogdon 16 sayı, John Henson 15 sayı üretti. Cleveland'da ise LeBron James'in 39 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Milwaukee'nin 29 maçta 16 galibiyeti bulunuyor. Cleveland ise çıktığı 32 maçta 23 galibiyet elde etti.

NBA'de gecenin diğer maçlarında Sacramento Kings, Philadelphia 76'ers'ı deplasmanda 101-95 yendi. Washington Wizards, New Orleans Pelicans'ı sahasında 116-106 mağlup etti. (SPOR SERVİSİ)

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