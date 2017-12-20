Yeni KHK ‘tek tip’i bekliyor

Hükümetin tek tip uygulamasına ilişkin düzenlemeleri koyduğu KHK’nin FETÖ’cülerin işine yarar uyarıları nedeniyle bir aydır yayınlanmadığı öne sürüldü

Hükümetin tepkilere karşın geri adım atmadığı cezaevlerinde tek tip kıyafet uygulamasına ilişkin düzenlemeleri koyduğu KHK, bürokratların “FETÖ’cülerin işine yarar” uyarıları nedeniyle bir aydır yayımlanmıyor. Tek tip elbise en son 12 Eylül’de uygulanmaya çalışılmıştı.

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan Ahmet Şık ve Alican Uludağ imzalı haber şöyle:

“Hükümetin uzun süredir getirmeyi amaçladığı cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere “tek tip” kıyafet giydirilmesi uygulamasına ilişkin düzenlemenin hazırlanan son kanun hükmünde kararnameye konulduğu öğrenildi. Ancak hükümet ve bürokrasi içinden gelen bazı “Tek tip masumiyet karinesini ihlal eder, FETÖ’cülerin işine yarar” eleştirileri nedeniyle KHK’nin bir aydır yayımlanamadığı belirtildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimine ilişkin Muğla’da açılan davanın 13 Temmuz 2017’deki duruşmasına sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü’nün üzerinde “Hero” (kahraman) yazılı tişörtle gelmesi tepkilere neden olmuştu. Soruşturma başlatan savcılık, “Hero”, “Hoca Efendi Razı Olsun” anlamına geldiğini belirlemişti. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için hükümet, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin tek tip kıyafet giymesi için çalışma başlatmıştı. Tek tip kıyafet çalışmasına, kamuoyundan “masumiyet karinesinin” ihlal edileceği gerekçesiyle gelen eleştiriler üzerine, bakanlık çalışmayı ağırdan almıştı. Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre, Adalet Bakanlığı tek tip kıyafet uygulamasına ilişkin çalışmasını tamamladı. Bakanlar Kurulu’nda onaylanan düzenleme, bu kapsamda hazırlanan kanun hükmünde kararnameye eklendi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yeni KHK’yi, 20 Kasım’da “Çalışmalar değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde yeni KHK’ler çıkacaktır. 2 ayrı KHK’yi yayınlayacağız” sözleriyle duyurmuştu. Ancak aradan geçen zamana rağmen KHK’lerin yayımlanmaması soru işaretleri yarattı.

İTİRAZLAR: FETÖ’YE YARAR

Alınan bilgiye göre, bir aylık beklemenin nedeni tek tip kıyafet konusunda hükümet içinde ve bürokratlar arasında yaşanan görüş ayrılığı. Bazı bürokratların, “Tek tip kıfayet çalışması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde düzenlenen masumiyet karinesini ihlal eder. Başarılı operasyonlar ve davalar ile köşeye sıkışan FETÖ, tek tip kıyafetle istediği fırsatı yakalar. Tek tip giydirilen FETÖ üyeleri, mahkûm olsalar bile ileride davalarını AİHM’ye taşıyarak tek tip kıyafet nedeniyle hak ihlali iddiasında bulunabilirler. Bu da Türkiye’yi sıkıntıya sokar” görüşünü hükümet yetkililerine ilettiği öğrenildi.

YARGIYA BİR AYAR DAHA

Yeni KHK’de Yargıtay’ın üye sayısının da artırılmasına ilişkin düzenlemenin de yer alacağı ifade edildi. KHK’ye eklenen madde ile Yargıtay’a 100, Danıştay’a ise 26 yeni üye ataması yapılacağı öğrenildi. Hükümet, 15 Temmuz 2016’dan önce çıkardığı yasa ile Yargıtay ve Danıştay’daki FETÖ’cülerin üyeliklerine son vermek için yüksek mahkemelerin üye sayısını düşürmüştü. Bu duruma, istinafların açılmasıyla Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünün azalması gerekçe gösterilmişti. KHK ile yeniden arttırıma gidilmesinin sebebi bu kez artan iş yükü olarak gösterildi. Üye sayısının artırılmasının gerçek nedeninin ise Yargıtay ve Danıştay’da sosyal demokrat ve milliyetçi üyelerin ittifak yaparak hükümetin etkisini kırması. Bu seçimlerde istediğini yapamayan muhafazakârlar, yeni üyelerle birlikte yeniden çoğunluğa sahip olacak. KHK’nin bekletilmesinde Yargıtay ve Danıştay’ın üye sayısının arttırılmasına yüksek yargıdan gelen sert itirazların da etkili olduğu öğrenildi. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 09:51

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