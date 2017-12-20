ODTÜ'de amirden taşeron işçiye darp iddiası

ODTÜ'de çalışan bir taşeron işçi, amiri tarafından darbedildiğini iddia etti. Darp raporu alan işçi dekanlığa ve emniyete şikayette bulundu.

ODTÜ'de çalışan bir taşeron işçi, amiri tarafından darp edildiğini iddia etti. Amirinin odasına çağrırarak kendisine yumruk attığını anlatan işçi darp raporu alarak önce dekanlık, ardından emniyete şikayette bulundu. Telefonla ulaştığımız amir Faik Tunç ise darp iddiasını reddeti ve darp raporu varsa doktoru mahkemeye vereceğini söyledi.

ODTÜ Beşeri Bilimler binasında çalışan bir taşeron işçi, idari amir Faik Tunç tarafından darp edildiğini söyledi. Olayın ardından darp raporu alan ve emniyete giden işçi yaşadıklarını Evrensel'e anlattı. İsmini vermek istemeyen işçi, idari amir Tunç'un odasında kendisini darp ettiğini söyledi. İdari amir Tunç'un malzemelerinin kendisinden değil başka personelden alınması sebebiyle kendisine bağırmaya başladığını anlatan işçi, hakaretlere tepki göstermesi üzerine Tunç'un yumruk atarak saldırdığını söyledi. Olay sonrası işine devam etmek zorunda kaldığını belirten işçi, olayın peşini bırakması için yine amir tarafından tehdit edildiğini dile getirdi.

EMİNYETE VE DEKANLIĞA ŞİKAYET ETTİ

Çalışırken bayıldığını bu nedenle önce okulun içindeki sağlık ocağına götürüldüğünü söyleyen işçi, taşeron işçilerin tedavi görememesi sebebiyle burada kabul alamadığını, öğrenciler tarafından Atatürk Hastanesine kaldırıldığını dile getirdi. Baygınlığı Atatürk hastanesinde ancak atlatabilen işçi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na ve karakola giderek kendisine saldıran amir Tunç hakkında şikayetçi oldu. Telefonla konuştuğumuzda olayın üstünden saatler geçmesine rağmen kafasının hala ağrıdığını anlatan işçi, olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

AMİR DARP RAPORU VARSA DOKTORU MAHKEMEYE VERECEKMİŞ

Telefonla ulaştığımız Faik Tunç ise iddiaları reddetti. İşçi ile arasında tuvalet kağıdı takıp takmama konusunda bir tartışma yaşandığını söyleyen Tunç, işçiye bir tokat bile atmadığını iddia etti. İşçinin darp raporunun olduğunu sormamız üzerine Tunç, “Darp raporu varsa o doktoru mahkemeye veririm. Ben kimseyi darp etmedim. O benim çocuğum yaşında. Ben tuvalet kağıtlarını takmasını istedim. O da yüksek sesle konuştu. Dışarı çıkmasını istedim. Konuşma tarzı değişik. Sanırım psikolojisinden dolayı öyle diyor” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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